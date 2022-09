E-Autohersteller Nio : Deutschland-Premiere für den Tesla-Jäger

Aktualisiert am

Zuwachs: Polestar präsentiert sich schon in Frankfurt, nun gesellen sich die Chinesen von Nio hinzu. Bild: Tom Wesse

Die Konkurrenz für elektrische Luxus-Limousinen steigt: Der chinesische E-Autohersteller Nio wird in Frankfurt seinen ersten Showroom in Deutschland eröffnen. Und auch eine andere Premiummarke zieht in die direkt Nachbarschaft.