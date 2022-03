Cloud statt Klinik : Wie Frauen für Informatik zu begeistern wären

„A sheep with no legs? A cloud!“: IT-Gründerin Christina Krausin ihrem Unternehmen Meshcloud. Bild: Michael Braunschädel

Wer das Büro von Meshcloud im Frankfurter Ostend betritt, der sieht zunächst ein Schaf. Es heißt Heidi, ist eine schlanke, grauschwarze Heidschnucke, die anfangs für eine Ziege gehalten wurde und nun, ausweislich der Urkunde an der Wand, das Paten-Tier der beiden Mitarbeiter Ronja und Henry ist. Und Heidi ist nicht das einzige Schaf im Büro. Gleich neben ihr hängen Fotos von Patenschaf Philipp, auf den Schränken stehen weiße Pappschafe, und stilisierte Lämmer mit weißer Wollwolke und schwarzen Beinchen prangen auf Ausstellern und auf kleinen bunten Aufklebern, die mittlerweile an Laternenmasten vom Frankfurter Ostend bis nach Manhattan zu entdecken sind.

Das Schaf ist das Logo von Meshcloud und basiert auf einem Witz: What do you call a Sheep with no Legs? A Cloud! Der Gag ist unter Informatikern quasi Loriots Badeente, er findet sich auf Tassen, T-Shirts und Tastaturen vieler junger Männer mit Programmierneigung. Und auf denen von Christina Kraus.