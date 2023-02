Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 war die Verunsicherung bei zahlreichen hessischen Unternehmen groß, schließlich waren viele eng mit Russland verbunden. Was hat sich seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, der sich an diesem Freitag das erste Mal jähren wird, bei den Unternehmen verändert?

„Der Ukrainekrieg wirkt wie ein Brennglas auf die zentralen Herausforderungen der Energiewende“, heißt es vom Energieversorger Mainova aus Frankfurt. Um die Verteilung von Energie weiterhin gewährleisten zu können, investiere der Konzern massiv in seine Infrastruktur. Den ebenfalls in Frankfurt ansässigen Versorger Süwag haben wie viele andere auch in diesem Jahr die Unsicherheiten wegen gestiegener Kosten und ausbleibender Gaslieferungen aus Russland beschäftigt, er berichtet aber auch über eine erhöhte Nachfrage nach regenerativen Energielösungen wie etwa Wärmepumpen. Die Anfragen nach Erdgasanschlüssen seien dagegen seltener geworden – und das von einem auf den anderen Tag, wie eine Sprecherin des Energieversorgers berichtet. Stattdessen sei das Interesse an Photovoltaikanlagen groß. Die durch den Krieg ausgelöste Energiekrise stelle nicht nur Kunden, sondern auch Süwag selbst vor Herausforderungen, so die Sprecherin. Die Einführung der Strom- und Gaspreisbremse, also die Umsetzung der staatlichen Subventionen, bedeute enormen Aufwand. Höchste Priorität habe die Sicherstellung der Versorgung.