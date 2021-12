Vielfalt der Branche : Diese sechs Werte haben 2021 an der Börse begeistert

Merck in Darmstadt: Laborausrüstung im Kampf gegen die Pandemie

Mit einem Kursplus von mehr als 60 Prozent hat sich die Aktie des Darmstädter Technologie- und Pharmaspezialisten Merck deutlich besser entwickelt als der Deutsche Aktienindex Dax, in dem das hessische Traditionsunternehmen notiert ist. Die Merck-Geschäftsführung hat sich in diesem Jahr einige Male verschätzt, was bei den Anlegern aber Freude auslöste. Denn dreimal bereits korrigierte sie in den Quartalsberichten ihre Jahresprognosen nach oben, die neue starke Frau an der Merck-Spitze, Belén Garijo, nannte die Wachstumsdynamik „extrem stark“, zumal zuletzt alle drei Unternehmensteile und alle Regionen zum guten Ergebnis ihren Teil beitrugen.