Krankenkassenvergleich : Diese Krankenkassen werden teurer – weniger Wettbewerb

Bis zu 4673 Euro zahlen gesetzlich Versicherte im Jahr an ihre Krankenkassen. Die Mehrheit von ihnen hebt Beiträge an, ein paar senken sie. Welche Krankenkasse schneidet im Vergleich wie ab?

Bei BMW müsste man beschäftigt sein. Nicht, weil der Autobauer Gewinnbeteiligungen auszahlt oder man günstiger an einen i3 mit Elektromotor käme. Sondern weil das Unternehmen ausschließlich seinen Beschäftigten und deren Angehörigen derzeit eine der bundesweit günstigsten Krankenkassen ermöglicht: Künftig nur noch 0,3 Prozent Zusatzbeitrag verlangt die Betriebskrankenkasse BMW, das ist ein halber Prozentpunkt weniger als im vergangenen Jahr. Zusammen mit dem allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent werden damit für die gesetzliche Krankenversicherung insgesamt 14,9 Prozent vom Bruttogehalt fällig. Davon übernimmt zwar der Arbeitgeber die Hälfte. Aber das ergibt für einen gut bezahlten BMW-Arbeitnehmer immer noch bis zu 4324 Euro, die er im Jahr an die Kasse des Autoherstellers zu überweisen hat.

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Alle anderen Beschäftigten in Hessen dagegen müssen deutlich mehr an Beiträgen zahlen. Fast 20 Krankenkassen haben angekündigt, die Zusatzbeiträge anzuheben, darunter die AOK Hessen, die ihren Beitrag auf 1,5 Prozent anhebt und damit künftig zu den teuersten Kassen in Hessen gehören wird, zusammen mit der Barmer, der DAK und der KKH. Doch auch die bisherigen Preisbrecher HKK und BKK Firmus verlangen künftig mehr als bisher von ihren Versicherten.