Wirkstoff Metformin : Tablette statt Insulinspritze während der Schwangerschaft

Zuckerkranke schwangere Frauen können ihren Diabetes künftig auch mit einer Tablette regulieren und müssen sich nicht mehr unbedingt Insulin spritzen: Wie der Darmstädter Merck-Konzern mitteilt, hat er eine entsprechende europäische Zulassung für sein Produkt Glucophage mit dem Wirkstoff Metformin erhalten. Das sei das erste orale Mittel dieser Art, das dafür zugelassen sei. Jede sechste Schwangerschaft ist laut Merck mit einem zu hohen Blutzuckerspiegel verbunden.

Den Blutzuckerspiegel in der Zeit um die Empfängnis herum und in der Schwangerschaft gut zu kontrollieren, sei wichtig. „Denn im Vergleich zu Frauen mit normalen Blutzuckerwerten ist das Risiko einer Fehlgeburt bei Frauen mit unzureichend eingestelltem Blutzuckerspiegel um das Dreifache erhöht. Das geschätzte Risiko einer Fehlbildung ist doppelt so hoch“, zitiert Merck seine Chief Medical Officer, Maria Rivas.

Bisher habe für die medikamentöse Behandlung des hohen Blutzuckers im Verlauf einer Schwangerschaft nur Insulin zur Verfügung gestanden. Nun gebe es eine Tablette als zugelassene Option.