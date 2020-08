DGB-Chef über Grundeinkommen : „1000 Euro für jeden sind unsozial“

In der Corona-Krise flammt abermals die Debatte über ein bedingungsloses Grundeinkommen auf. Was ist so faszinierend an dieser Idee?

Sie klingt charmant, gerecht und einfach: Jeder bekommt, unabhängig vom Einkommen oder vom Vermögen, vom Staat eine Zahlung von – je nach Konzept – 500 bis 1500 Euro im Monat. Das wirkt transparenter als unser hochkomplexes Steuer- und Sozialsystem. Es wird nur übersehen, dass diese Idee nicht funktioniert.

Sie hatten sich schon 2005 als Student in Ihrer Magisterarbeit mit dem Thema befasst. Was war damals Ihr Fazit?