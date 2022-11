Frankfurter Flughafen : DFS und Fraport erwarten 2023 starken Verkehrszuwachs

Schnelles Wachstum erwartet: Nach Auffassung der DFS und Fraport wird 2023 der Luftverkehr in Deutschland und insbesondere am Frankfurter Flughafen stark zunehmen. Bild: Patrick Junker

Trotz Ukraine-Kriegs, Inflation, drohender Rezession und der Corona-bedingten Abschottung Chinas erwarten der Flughafenbetreiber Fraport AG und die Deutsche Flugsicherung (DFS) in Langen ein starkes Jahr 2023. Das hoben Fraport-Vorstandschef Stefan Schulte und der Vorsitzende der DFS-Geschäftsführung, Arndt Schoenemann, am Dienstag in Frankfurt hervor. Schulte rechnet in Deutschland und besonders am Frankfurter Flughafen vor allem deshalb mit einem kräftigen Wachstumsschub, weil man in diesem Jahr gemeinsam mit der Lufthansa den Flugplan reduziert habe, um das System zu stabilisieren. Daher sei man „fünf Prozentpunkte schwächer gelaufen“ als etwa Paris, London und Amsterdam. Im nächsten Jahr werde man das aufholen.

Jochen Remmert Flughafenredakteur und Korrespondent Rhein-Main-Süd.

Schulte sieht zudem durch den im Verhältnis zum Euro starken Dollar eine besonders hohe Nachfrage aus den USA. Abgesehen davon kämen nun auch die Geschäftsreisen per Flugzeug wieder zurück, nachdem zunächst vor allem die Touristiksparte unerwartet starke Nachholeffekte gesehen habe. Alles in allem rechnet der Fraport-Chef für 2023 in der Spitze mit 85 bis 100 Prozent des Aufkommens des letzten Vorkrisenjahres 2019.

Für den Schub im nächsten Jahr gerüstet sein

So wie die Lufthansa, die diese Woche 20.000 Neueinstellungen angekündigt hat, will auch Fraport laut Schulte weiter Arbeitskräfte rekrutieren, vor allem für die Bodenverkehrsdienste. Allerdings liege das Problem nicht mehr in der Zahl der Beschäftigten, sondern darin, dass die erforderlichen Qualifikationen wie beispielsweise die Fahrerlaubnis für Hubfahrzeuge auf dem Vorfeld oft nicht vorlägen. Es gehe nun vor allem darum, die gewonnenen Mitarbeiter entsprechend zu qualifizieren, um für den im nächsten Jahr erwarteten Schub gerüstet zu sein.

Dabei muss der Flughafenbetreiber aber davon ausgehen, dass sich die Struktur des Aufkommens verändert, und zwar weg von einer relativ gleichmäßigen Verteilung über den Tag hin zu besonders starken Spitzenzeiten. Auf die hofft Fraport, mit neuer Abfertigungstechnik und optimierten Prozessen angemessen reagieren zu können. So sollen es beispielsweise neue Scanner überflüssig machen, elektronische Geräte und Flüssigkeiten aus dem Handgepäck nehmen zu müssen.

Auch die Flugsicherung richtet sich Schoenemann zufolge mit einer intensiven Anwerbe-Kampagne auf den stark steigenden Verkehr im deutschen Luftraum ein. In diesem Jahr hat die Flugsicherung 136 neue Lotsen eingestellt, im nächsten Jahr sollen es noch einmal so viele sein, die dann in einem Tower oder in den Kontrollzentralen in Langen, München, Karlsruhe und Bremen eingesetzt werden.

Lotsennachwuchs schwierig zu finden

Für die Flugsicherung ist es nicht nur deshalb schwierig, ausreichend Lotsennachwuchs zu rekrutieren, weil 95 Prozent der Bewerber den Eignungstest nicht bestehen. „Wir benötigen die Besten der Besten“, sagte Schoenemann. Allerdings bewerben sich auch immer weniger junge Menschen.

Am Entgelt kann es nicht liegen: Nach der dreijährigen Ausbildung stehen rasch Entgelte von rund 85.000 bis weit über 100.000 Euro im Jahr in Aussicht – allerdings für eine Aufgabe, die sehr anspruchsvoll ist. Eine immer größere Rolle spielt jedenfalls auch beim Lotsen-Nachwuchs die Work-Life-Balance, wie ein Sprecher der Gewerkschaft der Flugsicherung bestätigt. Ein Vollzeitjob im Schichtbetrieb lässt sich womöglich mit entsprechenden Wünschen nur schwer vereinbaren. Fertig ausgebildete Lotsen bevorzugen immer öfter ein Teilzeitmodell, wie es weiter bei der Gewerkschaft heißt.

Mehr militärischer Flugverkehr erwartet

Ein Flughafen kann grundsätzlich nicht mehr Verkehr generieren als es die vergebenen Slots zulassen, die Zeitfenster für Starts und Landungen festlegen. Dagegen kontrolliert die Flugsicherung nicht nur die Flugzeuge, die in Deutschland starten und landen, sondern auch jene, die den deutschen Luftraum lediglich durchfliegen. Im Vergleich zu 2019 waren es den Angaben zufolge in diesem Jahr im Mittel 90 Prozent des Verkehrs, in den Spitzen bis zu 150 Prozent.

Mit Beginn des Ukraine-Krieges musste die Flugsicherung Korridore für militärische Flüge einrichten. Unter dem Strich wickle man derzeit rund 80 Prozent des zivilen Flugverkehraufkommens von 2019 in nur mehr 80 Prozent des in friedlichen Zeiten zur Verfügung stehenden Luftraums ab, erläuterte Schoenemann. Er geht davon aus, dass es in Zukunft auf Dauer mehr militärischen Flugverkehr im deutschen Luftraum geben werde.