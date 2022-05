Deutsche Bank : Kritik vor Vitrinen und Waschmaschinen

Die Ordnerin klingt besorgt: „Wir brauchen noch Seifenblasen“ ruft sie, bevor die Fotografen und Kameraleute loslegen können. Und ein „Toneffekt“, wie sie sagt, werde es ja auch noch geben. Die kleine Frankfurter Protestgruppe, die sich Koalakollektiv nennt, hat sich schließlich viel Mühe gegeben, um ihre Kritik an der Deutschen Bank anlässlich deren Hauptversammlung in Szene zu setzen: Zwölf alte Waschmaschinen hatten sie auf Werkstoffhöfen eingesammelt und vor die Zwillingstürme der Bank an der Taunusanlage gekarrt. Drumherum haben sie grüne Textilien drapiert, darauf eine schwarze, ölähnliche Flüssigkeit gekippt und auch noch ein bisschen Kohlestaub verstreut. Und für die, die das Stillleben nicht deuten können, haben sie auch noch ein großes Schwarzes Schild aufgebaut: „Greenwashing kills – raus aus Kohle, Öl und Gas“. Man wolle, erklärt eine Sprecherin, auf diese Weise die Deutsche Bank auffordern, nicht länger fossile Unternehmen zu finanzieren.

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Kritiker müssen sich schon was einfallen lassen, um mit ihren Einwänden an der Deutschen Bank aufzufallen. Nicht nur, weil Deutschlands größte Bank schon viele Protestformen erlebt hat: Vor einem Jahr hatte eine Klimaschutzorganisation einen Ballon im Globuslook aufsteigen lassen, andere ein nachgebautes Bankenlogo abgefackelt. Und einmal wurde ein Kuchen gebacken, auf dem mit Zuckerguss Afrika abgebildet war und der dann dramatisch angeschnitten wurde; es ging bei den braunen Schokostücken offenbar um Hunger und Landraub. Für Transparente oder Trillerpfeifen, das weiß auch das Koalakollektiv, dürften Kamerateams kaum noch anreisen.

Sewing spricht 15 Mal „nachhaltig“ aus

Aufzufallen ist aber auch deshalb nicht so leicht, weil die Hauptversammlung abermals nur als digitaler Livestream abgehalten wird. In das kleine Studio passt nicht einmal der komplette Aufsichtsrat. So können Aktionäre wieder nicht vor versammelter Mannschaft an ein Mikrofon treten und dem Bankenvorstand direkt ihre Meinung zurufen. Stattdessen mussten sie Fragen vorher schriftlich einreichen. Ein paar Aktionäre haben immerhin kleine Videos gedreht, wahlweise vor virtuellen Hintergründen, der heimischen Vitrinenwand mit Modellflugzeug oder auch im australischen Outback. Dort halten Ureinwohner in traditioneller Bemalung seit mehr als 200 Tagen ein staubiges Stück Land besetzt, dass sie als heiligen Boden ansehen, das aber nun von einer Minengesellschaft erschlossen werden soll, die angeblich von der Deutschen Bank finanziert wird.

Mehr zum Thema 1/

Wenn die Manager in Frankfurt die Protestnoten bewegen sollten, anmerken lassen sie es sich nicht. Paul Achleitner sagt in seiner letzten Rede als Vorsitzender des Aufsichtsrates, das Thema Nachhaltigkeit habe in seiner Amtszeit „erheblich an Bedeutung gewonnen“. Und Bankenchef Christian Sewing betont sogar, das Finanzinstitut sehe Nachhaltigkeit als Wachstumsmarkt, deswegen habe die Deutsche Bank sich „ambitionierte Nachhaltigkeitsziele“ gesetzt und die Vorstandsvergütung daran geknüpft. Immerhin 15 Mal kommt das Wort „Nachhaltig“ in Sewings Rede an die Aktionäre vor, häufiger als „Rendite“, „Gewinn“ oder „Mitarbeiter“.

Aktionäre, die anschließend für mehrere Stunden virtuell live zu Wort kommen, scheint das wenig zu interessieren, sie sprechen lieber über die Vorstandsvergütung, Fintechs als Zielgruppe der Zukunft, oder fragen nach, wie sie dem scheidenden Aufsichtratsvorsitzenden, nach all den Jahren der Kritik und Auseinandersetzung nun ein paar Geschenke zukommen lassen können. Und sie freuen sich darüber, dass es nach zwei Jahren Coronapause wieder eine Dividende geben soll, 20 Cent je Aktie. Wegen der Gewinnausschüttung, der guten Geschäftszahlen und auch der Abschiedsstimmung für Achleitner sehen offenbar nur wenige Anteilseigner inhaltlich einen Anlass für kritische Vorwürfe.

Neubauer per Video

Die Klimadiskussion ist längst auch Teil der Geschäftsordnung. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer darf sich zur Mittagszeit per Video äußern und sagen, sie nehme Sewing das Interesse an Ökologie nicht ab: „Nachhaltig heißt nicht, dass man sich ein paar grüne Projekte heraussucht und ansonsten Business-as-usual macht“, erklärt sie in ihrer Videobotschaft, während an der Wand dahinter ein Megafon baumelt. Ihre Frage, wann die Bank aus der Finanzierung fossiler Projekte aussteige, muss der Vorstand in der Hauptversammlung beantworten. Neubauer spricht auf Einladung eines Aktionärsverbandes, der, wie alle anderen Eigner, ein Recht darauf hat, angehört zu werden. Auch die Deutsche Bank nehme den Klimawandel ernst, entgegnet ihr also Sewing. Aber er sei dagegen, pauschal komplette Sparten von der Finanzierung auszuschließen. Ohnehin habe man ja bereits die Finanzierung von treibhausgasintensiven Unternehmen um 15 Prozent verringert.

Ein Recht darauf, vom Vorstand gehört zu werden, hat das Koalakollektiv vor den Zwillingstürmen nicht. Ob man in der Bank ihre Waschmaschinen gesehen hat? „Man hat es zur Kenntnis genommen“, glaubt eine der Aktivistinnen. Immerhin, die Bank lässt sie gewähren – sofern die Aktivisten die zwölf Waschmaschinen abends wieder in die Werkstoffhöfe bringen. Für die Hauptversammlung der Bank im nächsten Jahr müssen sich die Klimaaktivisten dann eine neues Bildmotiv einfallen lassen.