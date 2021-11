Produktionsstart für den DS4 : Der erste Franzose aus dem Opel-Werk

Für das Opel-Werk in Rüsselsheim ist es ein historisches Ereignis: Die ersten Fahrzeuge vom Typ DS4 sind dort gefertigt worden. DS gehört, ebenso wie mittlerweile Opel, zum Stellantis-Konzern und ist eine Schwestermarke aus Frankreich. Stellantis zählt sie zum Premiumsegment. Der von Opel per Foto präsentierte Erstling schimmert edel in Bronze. Der DS4 entsteht auf einer Plattform, die auch elektrifizierte Wagen ermöglicht. Mit diesem Modell und dem neuen Astra werde Opel „in Rüsselsheim in das Zeitalter der Elektromobilität durchstarten“, zitiert die Firma ihren Werkleiter Michael Lewald. Und: „Unsere Mannschaft hat in den vergangenen Monaten einen hervorragenden Job gemacht, um die elektrifizierte Plattform ins Werk zu bringen.“

Die Astra-Produktion will Opel noch vor Ende des Jahres im Stammwerk aufnehmen. „Dass wir in Rüsselsheim nun elektrifizierte Fahrzeuge produzieren können, ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung der Zukunft des Standorts“, so Personalchef Ralph Wangemann. Die Produktion des DS4 sei ein echter Vertrauensbeweis und ein klares Bekenntnis zum Standort Rüsselsheim. Gleiches gelte mit Blick auf den für 2025 angekündigten sogenannten Green Campus, also einem klimaneutralen Standort in Südhessen.