Kronberg und die Energiekrise : „Die Leute können nicht die Waschmaschine stilllegen“

Der Bürgermeister von Kronberg sagt, was ihm in der Energiekrise Sorgen macht und was nicht. Er spricht über Gärtner und Gartenbesitzer in der Taunus-Stadt. Und über Glasfaserskeptiker.

Herr König, wie dunkel wird der Herbst in Kronberg?

So sehr viel dunkler wird er nicht. Bei der Straßenbeleuchtung verlängern wir die abgedunkelte Phase von 23 bis 5 Uhr auf 21 bis 6 Uhr. Das spart in dieser Zeit ein Drittel der Energie ein. Wo noch alte Lampen stehen, wird dann jede zweite ausgeschaltet. Wo wir schon LED-Licht haben, werden die Lampen gedimmt. Das merken Sie aber nur, wenn Sie den Unterschied sehen. Da kann man auf lange Sicht darüber nachdenken, ob das abgedunkelte Licht auch über den längeren Zeitraum reicht.

Bis wann gelten die Einsparregeln zunächst?

Die Verordnung peilt Ende Februar an, was nicht heißt, dass ab Anfang März wieder alles ist wie bisher. Wir haben die Außenbeleuchtung von Stadthalle, Zehntscheune und Brunnen abgeschaltet. Für die Heizungen werden wir fernsteuerbare Ventile einsetzen. Die Stadt hat Mitarbeiter in 14 Gebäuden, und jedes ist technisch anders. Einige wichtige Maßnahmen waren ohnehin schon am Laufen: Im Waldschwimmbad haben wir im vergangenen Jahr 400.000 Kilowattstunden Gas verbraucht. Davon haben wir dieses Jahr 360.000 eingespart, weil wir das Badewasser nur noch mit Solarenergie heizen. Die Seniorenwohnanlage Ernst-Winterberg-Haus und der Bauhof heizen mit Holzhackschnitzeln und Holzpellets.

Schauen Sie also vergleichsweise entspannt in den Krisenherbst und -winter?

Auch bei uns werden die Energiekosten deutlich steigen. Es wird ja auch nicht nur Gas teurer, sondern auch Strom. Wir müssen entsprechend disponieren, aber es wirft uns nicht aus der Bahn. Was mir mehr Sorgen macht: In den städtischen Mietwohnungen und verpachteten Gewerbebetrieben müssen wir mehr Nebenkosten berechnen, weil die Gaspreise durch die Decke gehen. Die Leute können Energie einsparen, aber nicht im Winter die Heizung abstellen und die Waschmaschine stilllegen. Es wird also für alle teurer, und es wird auch deutlich mehr finanzielle Hilfe erforderlich sein. Dafür ist der Kreis zuständig, aber natürlich werden wir dann bei den entsprechenden Anträgen unterstützend tätig.

In Bad Homburg gab es zuletzt einen erheblichen Einbruch der Gewerbesteuer. Hat Kronberg ein ausreichendes Polster?

Was Haushalt und Finanzen angeht, mache ich mir im Moment keine großen Sorgen. Bisher liegen wir bei den Steuereinnahmen verhältnismäßig gut. Wir wissen aber nicht, wie sich die Gewerbesteuereinnahmen im nächsten Jahr entwickeln, wenn die höheren Energiekosten bei unseren Gewerbetreibenden voll durchschlagen. Man kriegt eine Ahnung davon, wenn Gastwirte sagen: „Ich muss einen zweiten Ruhetag einlegen, weil mir die Energiekosten den Betrieb auffressen.“ Unsere größeren Betriebe sind eigentlich nicht energieintensiv. Aber auch ein normaler Bürobetrieb, der heizt, beleuchtet und Computer nutzt, verbraucht viel Energie. Wir beobachten das, aber wir verfallen nicht in Panik.

Es gibt in Kronberg einige Bauprojekte, nicht zuletzt am Bahnhof. Dort sollen auch ein neuer Busbahnhof und eine große Fahrradgarage im Hang entstehen. Alle Beteiligten erwarten erhebliche Kostensteigerungen. Sollte die Stadt da nicht doch noch einmal kleiner denken?

Wir planen da etwas, was für die nächsten Jahrzehnte Bestand haben wird. Der Busbahnhof sieht noch aus wie zu meiner Schulzeit. Jetzt gestalten wir etwas für die nächste Generation – nicht zum schön Angucken, sondern für die Entwicklung des ÖPNV. Wir wollen den ÖPNV besser und attraktiver machen. Deshalb wäre es falsch, jetzt schon wieder die Bremse einzulegen. Gerade ermitteln wir, was das im Einzelnen kostet. Dann eröffnen sich noch jede Menge Stellschrauben. Wir müssen das Quartier zum Abschluss bringen, auch die dort geplanten bezahlbaren Wohnungen und das Studentenwohnheim. Noch einmal zehn Jahre Stillstand oder Baustelle täten der Stadt und dem Projekt nicht gut.

In Kronberg leben sehr wohlhabende Menschen, aber auch solche, für die etwa die günstigen Wohnungen am Bahnhof entstehen sollen. Mit Blick auf die Krisen: Haben Sie Sorge um den sozialen Frieden?