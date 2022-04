Dentalmikroskope von CJ-Optik : Auf den Zahn geschaut

Augenfällig ist schon die farbliche Gestaltung. Mikroskope sind normalerweise weiß, das in allen Ebenen bewegliche "Flexion" dagegen ist schwarz, versehen mit einer aufwendig hergestellten robusten Oberfläche. Das minimalistische Design wirkt vergleichsweise zierlich. 2017 hat Carsten Jung für dieses Dentalmikroskop den German Design Award Special gewonnen. Die Jury nannte es bei der Preisverleihung "ein hochfunktionales Hightechprodukt, das insgesamt sehr progressiv und modern wirkt".

Carsten Jung ist ein echter Selfmademan. Mikroskope sind sein Leben. Das von ihm entworfene "Flexion" ist weltweit bei Zahnärzten im Einsatz. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete seine Firma CJ-Optik damit zehn Millionen Euro. Mit einem Umsatzwachstum von mindestens 30 Prozent jedes Jahr gehören die Hessen zu den wachstumsstärksten Betrieben in Deutschland. In der 2019 veröffentlichten Erhebung des Magazins "Focus Business", die den Zeitraum zwischen 2014 und 2017 berücksichtigte, belegte CJ-Optik den 6. Platz in der Kategorie Gesundheit, Soziales, Erziehung und Bildung sowie Rang 101 in der Gesamtwertung.