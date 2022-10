Hessens DGB-Chef im Gespräch : „Die stärkeren Schultern müssen eine größere Last tragen“

In Frankfurt demonstriert am Samstag ein linkes Bündnis für weitere Finanzhilfen. Der hessische DGB-Vorsitzende Michael Rudolph erklärt, wie diese finanziert werden sollen, und wie er ungewollte Unterstützer abwehren will.

Bündnisse wie Attac, Finanzwende und Compact haben gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) sowie Umwelt- und Sozialverbänden den „Solidarischen Herbst“ ausgerufen und Kundgebungen in mehreren Städten anberaumt. In Frankfurt sind an diesem Samstag, 22. Oktober, mehrere Demonstrationszüge und um 12 Uhr eine zentrale Veranstaltung auf dem Roßmarkt geplant. Sprechen wird dort auch Michael Rudolph, Vorsitzender des DGB Hessen-Thüringen. Der 45 Jahre alte Bad Hersfelder führt seit dem Jahr 2017 den Bezirk des Dachverbands der Gewerkschaften, die in Hessen auf zusammen rund 440.000 Mitglieder kommen.

Herr Rudolph, von Samstagmittag an will der Deutsche Gewerkschaftsbund gemeinsam mit anderen Organisationen in der Frankfurter Innenstadt demons­trieren. Was wollen Sie damit erreichen?

Die Bundesregierung hat vieles gemacht, und sie hat auch schnell reagiert. Wir haben mittlerweile das dritte Maßnahmenpaket, und das finden wir richtig und wichtig. Aber es gibt nach wie vor noch Lücken. Und vor allem gibt es die wesentliche offene Frage der Finanzierung der großen Lasten. Und deswegen gehen wir in diesem Jahr noch mal auf die Straße. Aus unserer Sicht müssen wir darüber reden, dass die Lasten der Krise gerecht verteilt werden. Das heißt aus unserer Sicht ganz klar, dass die stärkeren Schultern eine größere Last tragen müssen.

Geht es Ihnen nicht nur darum, mehr Leistungen vom Staat zu verlangen?

Es geht um drei Dinge: Erstens, dass das, was jetzt angekündigt worden ist, sehr schnell umgesetzt wird, um den Menschen zu helfen. Bei vielen handelt es sich im Moment noch nur um Ankündigungen. Dann gibt es Lücken bei den Hilfen. Beispielsweise fordern wir zusätzlich eine Erhöhung der Einmalzahlung von 300 auf 500 Euro und auch die Ausweitung auf alle Beschäftigten. Und im dritten Schritt ist natürlich wichtig zu klären, wer denn jetzt diese finanziellen Lasten der Krise trägt.

Keine „Macht endlich was“-Demo

Sie finden also, dass die Bundesregierung schon Erhebliches unternommen hat, um die Folgen von Inflation und Energiepreisanstieg zu kompensieren?

Definitiv. Und sie hat dabei viele Forderungen der Gewerkschaften aufgegriffen. Die Deckelung der Energiepreise, die Einmalzahlung für Rentner und Rentnerinnen und Studierende oder die Teilübergewinnbesteuerung im Energiesektor, all das wird es ja nun geben. Deswegen ist unsere Aktion am Samstag auch keine „Macht endlich was“-Demo. Aber wir haben auch eine Krise von einem besonderen Ausmaß, mit einer Inflationsrate von zuletzt zehn Prozent, die Geringverdiener und mittlere Einkommensbezieher wesentlich stärker trifft. Deswegen ist es absolut gerechtfertigt, viel Geld in die Hand zu nehmen, um Bürger und Bürgerinnen und auch Unternehmen zu entlasten. Und wir müssen darüber reden, was zusätzlich nötig ist.

Was fordern Sie da konkret?

Wir brauchen neben der höheren Einmalzahlung von 500 Euro unter anderem eine Übereinkunft darüber, dass niemandem die Wohnung während der Krise gekündigt wird, weil er oder sie die Miete nicht mehr zahlen kann. Oder auch, dass es keine Energiesperren gibt.

Am Ende muss immer jemand die Rechnung bezahlen, und das sind die Steuerzahler. Seit 2019 ist die deutsche Pro-Kopf-Staatsverschuldung von knapp 23.000 auf 28.000 Euro gestiegen. Soll das so weitergehen?