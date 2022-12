Briefe und Pakete : Das sollten Post-Kunden vor Weihnachten beachten

Kommen alle Pakete und Briefe rechtzeitig zu Weihnachten an? Die Post hat alle Hände voll zu tun. Und appelliert an ihre Kunden.

Sicherheitshalber bleibt der Briefträger stehen. Weil ein Auto gerade am schmalen Gehweg in einer Rüsselsheimer Wohnsiedlung angehalten hat, befürchtet er, dass gleich die Beifahrertür aufgeht. „Ich bin schon einmal in eine Tür rein gefahren“, sagt er, „brauche ich nicht noch mal“. Dabei hat der Mann auf dem schweren, mit drei Postkisten beladenen E-Bike keine Zeit zu verlieren. „Es ist einfach extrem viel zu tun um die Weihnachtszeit, einige Kollegen sind krank“, klagt er und drückt dem Anwohner drei Briefe in die Hand. Dann bekomme man noch Bezirke von anderen Zustellern aufgeladen, „das wird dann richtig lustig“, sagt der junge Mann, bevor er wieder in die Pedale tritt und mit einem Surren des Motors davon fährt.

Daniel Schleidt Koordinator der Wirtschaftsredaktion in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Zur Weihnachtszeit ist die Deutsche Post im Ausnahmezustand, alle Jahre wieder. Spätestens von Mitte November an verzeichnet der Bonner Konzern einen Anstieg der Sendungen, vor allem bei Paketen und Päckchen. Im Schnitt rechnet die Post im November und Dezember mit einem Anstieg der Paketmengen um 70 Prozent gegenüber September; an Spitzentagen vor Heiligabend werden elf Millionen Pakete ausgeliefert.