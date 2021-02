Neue Schutzverordnung : Das Homeoffice erregt gar nicht die Gemüter

Seit einer Woche gilt die neue Corona-Arbeitsschutzverordnung, die es Arbeitnehmern erleichtern soll, ins Homeoffice umzuziehen. Der Arbeitgeber, heißt es darin, müsse seinen Bürobeschäftigten künftig anbieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, „wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen“. Vorausgegangen war eine wochenlange Debatte, in der Kritiker der Wirtschaft vorgeworfen hatten, sich dem allgemeinen Lockdown zu entziehen und ihre Arbeitnehmer zur Anwesenheit im Büro zu zwingen.

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Doch nun wird zunehmend fraglich, ob das Problem, das da debattiert und in der Verordnung geregelt wurde, in dem Ausmaß tatsächlich existiert. Von der hessischen Gewerkschaft Verdi etwa heißt es, alles laufe „okay“, das habe eine interne Umfrage unter sämtlichen Fachbereichen ergeben. „Große Katastrophen sind nicht zu vermelden“, teilt eine Sprecherin mit. Verdi vertritt viele Dienstleistungsberufe und Büroangestellte, dort hätten also am ehesten Konflikte auftauchen müssen. Beim deutschen Beamtenbund weiß man ebenso nichts von verhinderter Heimarbeit, wie der hessische Landesvorsitzende Heini Schmitt berichtet.