Auf den Leib geschneidert : Das Comeback des Anzugs

Legt Hand an: Der Herrenausstatter Stephan Görner in seinem Maßatelier in Frankfurt Bild: Maximilian von Lachner

Stephan Görner öffnet die Tür im lässig getragenen Klassiker: blauer Anzug, weißes Hemd, keine Krawatte, aber ein rosafarbenes Einstecktuch. An zwei Stangen hängen übereinander Hosen, Sakkos und Jacken. In den Regalen stapeln sich Kladden mit Stoffproben. Eine Reihe Lederschuhe glänzt wie gerade poliert. „Ich hatte schon immer eine Affinität zu schönen Dingen“, sagt Görner in seinem Atelier im Frankfurter Westend. Im Schneiderhandwerk ist er Quereinsteiger. Viele Jahre leitete er eine Werbeagentur. Als ihm in der Krise zu Beginn der Zweitausenderjahre die Aufträge wegbrechen, entschließt er sich aus persönlichem Interesse, in die Modebranche zu wechseln. Vor 15 Jahren machte er sich als Maßschneider selbständig. Das Handwerk hat er sich selbst beigebracht.

Anna Schiller Volontärin. Folgen Ich folge

Zwischen den gedeckten Farben sticht ein rot-weiß-blau gestreifter Ärmel hervor. Der Blazer eines Ruderclubs, erklärt Görner. In der Regel mögen es seine Kunden jedoch weniger farbig. Dunkelblau oder anthrazit seien die meisten Anzüge, die der Herrenausstatter in seinem Atelier im Westend verkauft. Damit das neue Kleidungsstück zu vielen Anlässen passt, wagten nur wenige Männer modische Experimente.