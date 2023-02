Rotstiftpreise: Noch bis Mitte April läuft der Ausverkauf im Linda-Schuhsalon am Rathenauplatz in Frankfurt. Bild: Frank Röth

Das sei aber schade. Nicht zum ersten Mal erlebt Claudia Catacchio, dass der Zuspruch der Kunden dann am größten ist, wenn es zu Ende geht. So war es vor zweieinhalb Jahren an der Goethestraße, als der letzte Linda-Schuhsalon dort aufgegeben wurde – von einem weiteren an der Luxusstraße hatte sich die Unternehmerfamilie bereits sieben Jahre zuvor getrennt. Und so ist es jetzt wieder im Schuhgeschäft am Rathenauplatz, das die Catacchios seinerzeit als Ersatz auf der Fläche vom ehemaligen Blumengeschäft Borchert eröffnet hatten – das Gebäude hat gerade die Signa-Holding gekauft.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Corona spielte 2020 schon mit rein, aber auch die Überzeugung, dass das Sortiment nicht mehr zum Marken-Hype und Wunsch der Goethestraßen-Kunden nach „großen Namen“ passte. Claudia Catacchio, die nach dem Tod des Vaters ins Familienunternehmen eingestiegen war, unterstützte da bereits als Junior­chefin ihre Mutter Marion Catacchio. Diese hatte 1969 die erste Filiale an der Schillerstraße eröffnet, zu Hoch-Zeiten verkauften die Catacchios italienische Damenschuhe und Accessoires in neun Geschäften in der Stadt.