Vor Frankfurt und München : Darmstadt ist deutsche Pendlerhauptstadt

Frankfurt gilt vielen als deutsche Pendlerhauptstadt. Doch das stimmt weder im nationalen noch im regionalen Vergleich, wie aktuelle Zahlen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung zeigen.

Absolut die meisten Pendler hat demnach München, in die bayerische Landeshauptstadt kommen 400.000 auswärtige Beschäftigte zur Arbeit, während 190.000 Münchner im Umland arbeiten. Frankfurt liegt knapp dahinter, mit 385.000 Einpendlern und 100.000 Auspendlern. Die Pendler im Rhein-Main-Gebiet legen im Schnitt weniger als 20 Kilometer zurück.

Berlin hat die geringste Quote

Ein anderes Bild ergibt sich, wenn die Zahl der Pendler ins Verhältnis zur Gesamtbeschäftigtenzahl gesetzt wird. Dann ist Darmstadt die deutsche Pendlerhauptstadt, denn 69 Prozent der in Darmstadt Beschäftigten kommen von außerhalb, haben also ihren Wohnsitz nicht in der Stadt. Auf den gleichen Pendleranteil kommt die BASF-Stadt Ludwigshafen. Knapp dahinter folgt eine weitere hessische Stadt: Offenbach kommt auf knapp 33.000 Einpendler, das sind 68 Prozent aller in der Stadt Beschäftigten.

Für Frankfurt beträgt die Quote dagegen nur 64 Prozent, in München sind es lediglich 45 Prozent. Die Bundeshauptstadt Berlin hat unter den Großstädten die geringste Pendlerquote mit 22 Prozent. Die meisten der 1,5 Millionen Beschäftigten wollen und können offenbar auch in der Hauptstadt leben.

Die Statistik erhebt nur Unterschiede zwischen Wohnort und Arbeitsort. Wie oft die Beschäftigten pendeln und mit welchen Verkehrsmitteln - also ob mit Auto, Bahn oder Rad -, ist damit nicht feststellbar. Und auch wenn vermehrt im Homeoffice als am eigentlichen Arbeitsplatz gearbeitet wird, schlägt sich dies in den Zahlen nicht nieder.