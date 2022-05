Sicherheit im Netz : Cyberkriminalität als „tickende Zeitbombe“

Die Zahl der Cyberangriffe in Deutschland wächst rasant, auch immer mehr Unternehmen und Organisationen in Hessen sind betroffen: So nahm Ende April die hessische Polizei ihre Internetpräsenz polizei.hessen.de vorübergehend vom Netz, wegen „vermehrter Überlastungsangriffe“, wie es hieß. Demnach wurde der Server der Polizei, so wie jene weiterer Behörden in ganz Deutschland, mit einer Vielzahl von Anfragen geflutet mit dem Ziel, den Server zu überlasten und vom Netz zu nehmen.

Daniel Schleidt Koordinator der Wirtschaftsredaktion in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Die sogenannte DDoS-Attacke hatte offenbar Erfolg, denn: Die Internetseiten von Polizeipräsidien in Hessen mit ihren Angeboten waren zwischenzeitlich nicht erreichbar. Auch wenn das Landeskriminalamt Hessen darauf hinwies, die vorübergehende Abschaltung der Website sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, so zeigt der Fall doch, welch enormen Schaden Cyberkriminelle bei öffentlichen Einrichtungen, Infrastruktur und Unternehmen anrichten können.