Luftfracht hält sich besser : 97 Prozent weniger Fluggäste in Frankfurt als vor einem Jahr

FAZ Plus Artikel: Interview mit Fraport-Chef : „Die Sehnsucht auf die Welt wächst“

An Deutschlands größtem Drehkreuz arbeiten rund 81.000 Menschen – viele zur Zeit in Kurzarbeit. Fraport-Chef Stefan Schulte berichtet im Interview über die Not der Mieter in den Terminals, wie er sich die Zeit nach der Krise vorstellt und warum er trotz allem zuversichtlich bleibt.