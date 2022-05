Laborbetreiber im Gespräch : „In der Reisezeit stecken sich mehr Leute an“

Aktualisiert am

Corona, war da was? Christian Howaldt, Geschäftsführer des Labor- und Testunternehmens Invitago in Wiesbaden erklärt, warum Testen auch ohne Pflicht weiter wichtig bleibt und welche Tests wirklich aussagekräftig sind.

Zukunft unsicher: Was wird aus den Testzentren, wenn die Pandemie vorbei ist? Bild: Lucas Bäuml

Herr Howaldt, die meisten Corona-Beschränkungen sind inzwischen aufgehoben, die Inzidenz in Hessen sinkt. Lassen sich bei Ihnen weniger Leute testen als noch vor ein paar Wochen?

Kim Maurus Volontärin. Folgen Ich folge

Die Nachfrage nach dem Antigen-Schnelltest ist geringer, zwischen 25 und 38 Prozent täglich im Vergleich zu Zeiten, in denen es überall eine Testpflicht gab. Mit Einsendungen auch aus anderen Bundesländern wickeln wir in unserem Frankfurter Labor aber immer noch zwischen 1500 und 2000 PCR-Tests täglich ab. Und wir führen eigene Studien mit Getesteten durch, die sich dazu bereit erklärt haben. Wenn wir uns die Positivrate aller in hessischen Testcentern durchgeführten Tests anschauen, dann liegt die zwischen 35 von 48 Prozent.