Das war gut, das war schlecht in 2020

Das Verbraucherjahr : Das war gut, das war schlecht in 2020

Die Corona-Pandemie hat Verbraucher in diesem Jahr oft auf die Geduldsprobe gestellt. Sie haben aber auch viel gelernt, wie die Bilanz zeigt. Und es gab auch Gutes.

Den Kontrollbesuch beim Zahnarzt in 2019 vergessen – mit dem Blick ins Bonusheft, das ja für höhere Zuschüsse bei Zahnersatz lückenlos gefüllt werden muss, ging das Jahr also schon einmal gut los. Seit 1992 ist uns das nicht passiert. Aber angesichts von Umzug und viel Aufregung hatten wir es einfach versäumt. Wie gut, dass es seit Oktober ein Gesetz gibt, wonach innerhalb von zehn Jahren bei guter Begründung auch einmal eine Untersuchung versäumt werden darf, ohne dass der Zuschuss deswegen gleich gekürzt wird. Mal sehen, was die Krankenkasse dazu sagt.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Gut war, dass wir im März genau das eine Wochenende zum Skifahren erwischt hatten, an dem die Bergbahnen zum letzten Mal im Betrieb sein durften. Danach war Schluss mit lustig. Schlecht war, dass viele Freunde bei Flügen, die storniert werden mussten, mit Gutscheinen und Umbuchungen vertröstet wurden. Dabei ist nach der Rechtslage klar: Reisende haben die Wahl. Lehnen sie das Angebot ab, muss eine Fluggesellschaft innerhalb von sieben Tagen den Flugpreis erstatten. Manch einer wartet bis heute.