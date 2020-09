Corona-Krise bei der Eintracht : Der harte Aufprall der Adler

Aktualisiert am

Es ist ein Anfang. 6500 Zuschauer – immerhin. Am Freitag hat das Frankfurter Gesundheitsamt grünes Licht für das Hygienekonzept der Eintracht gegeben. Zwar sahen die Pläne des Fußball-Bundesligavereins bis zu 10.000 Besucher vor. Doch dem Beschluss der Experten musste sich die von Vorstandsmitglied Axel Hellmann angeführte Eintracht-Delegation beugen. „Dies ist eine Investition in die Rückkehr zur Normalität“, sagte Hellmann.

Eine Rückkehr in kleinen Schritten. Denn jene einprägsamen Bilder von knapp 50.000 Menschen, die bei Durchsage der Mannschaftsaufstellung die Nachnamen der Eintracht-Spieler rufen, von Tausenden Schals, die beim Traditionslied „Im Herzen von Europa“ nach oben gehen; von jubelnden Massen, wenn ein Tor für die Heim-Elf fällt: Diese Bilder wird es nicht geben, wenn die Eintracht am nächsten Samstag zum ersten Spieltag in der neuen Bundesligasaison den Aufsteiger Arminia Bielefeld empfängt. Immerhin: 6500 Zuschauer sind ein Hoffnungsschimmer.