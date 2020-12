Läden öffnen länger : Endspurt um Weihnachtsgeschenke

Bevor sie für dieses Jahr endgültig schließen müssen, strengen sich Händler in Frankfurt heute und morgen noch einmal an und halten ihre Geschäfte länger geöffnet. Das geht bei den kleinen Geschäften ohne viele Mitarbeiter und Betriebsrat freilich einfacher, als bei den großen. Hier muss sich die Geschäftsleitung erst noch mit den Arbeitnehmervertretern abstimmen.

Zu den kleinen Anbietern in Frankfurt, die jetzt noch einmal Gas geben, gehört etwa das Schmuckgeschäft Gesamtmetall am Liebfrauenberg, das heute und morgen Abend erst um 22 Uhr und damit drei Stunden später als sonst schließen wird. Auch Jena Jarosewitsch, die vor knapp eineinhalb Jahren mit ihrem Schmuckgeschäft Feinform in die Neue Altstadt umgezogen ist, passt ihre Öffnungszeiten auf 20 Uhr an, bei Bedarf mache sie auch länger, teilt sie mit. Auch der Frankfurter Laufshop macht eine Stunde länger als üblich.

Gerade erst offen und schon wieder zu

Goran Djukic, der das Pech hat, dass er seinen gerade erst eröffneten Männerladen „Men Limited“ am Oeder Weg nun schon wieder schließen muss, hat seinen Mitarbeitern den Fahrplan für seine vier Geschäfte an der Straße noch am Sonntagabend mitgeteilt: winterliche Sträuße werden abverkauft – solange der Vorrat reicht, Möbel und Accessoires sowie die Männeraccessoires bei verlängerten Öffnungszeiten bis 20 Uhr.

Im Frankfurter Einkaufszentrum „My Zeil“, wo der runderneuerte Telekomshop nach einem Umbau heute erst wieder eröffnet wird, steht bisher in jedem Fall fest, dass der Herrenausstatter Anson’s bis 22 Uhr Hemden und Krawatten verkaufen wird. Die Gespräche bei Saturn und einigen weiteren Geschäften laufen noch.

Um noch Umsatz zu machen und den Betrieb zu entzerren, haben auch im Hessen-Center viele Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet, meldet das Center-Management. Ob das auch im Main-Taunus-Zentrum der Fall sein wird, muss sich zeigen. "Wir haben den Mietern, ein Angebot gemacht, bis 22 Uhr öffnen zu dürfen", sagt Center-Manger Daniel Quaas.

Das Karstadt-Warenhaus verzichtet auf längere Öffnungszeiten schon allein deshalb, „weil die Mitarbeiter ja noch nach Hause kommen müssen“, wie Betriebsrat Norbert Sachs sagt. Viele wohnten außerhalb in Orten, in denen eine Ausgangssperre verordnet sei.

Online geht es weiter

Doch auch wer in den nächsten beiden Tagen keine Zeit zum Einkaufen hat, online geht das Geschäftsleben weiter. Karstadt verschickt mit DHL aus den örtlichen Filialen heraus, Jobst Wiebelhaus, Chef des Laufshops, hat die Fahrradkette für Lieferungen nach Hause schon geschmiert. Mit seiner Laufstil-Analyse über Video hatte der Sportschuhe-Händler schon im ersten Lockdown Erfolg.

Mit Beratung über Video geht es nach dem Lockdown auch in der Galerie Gesamtmetall weiter. Goldschmiedemeisterin Jarosewitsch hat das Glück, dass ihr neuer Onlineshop fertig ist. Auch der Elektrofachmarkt „Conrad Electronic“ bietet telefonische Beratung direkt aus der Filiale an. Auf Wunsch würden Bestellungen noch am selben Tag nach Hause geliefert, heißt es.

Die Möglichkeit, Bestellungen auch an der Ladentür abzuholen, soll es nach dem Wunsch des Handelsverbands Hessen trotz des Verkaufsverbots von diesem Mittwoch an weitergeben. Die Wochen im Dezember sind für viele Händler die wichtigsten des Jahres. Nach Berechnungen des Handelsverbands fehlen den Händlern in Hessen täglich 50 bis 70 Millionen Euro an Einnahmen, wenn die Geschäfte jetzt schließen müssen. Die Online-Umsätze könnten die Verluste nicht auffangen.