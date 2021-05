Geschäfte öffnen Freitag : Frankfurter Lockerungsübungen

Schon Mittwoch? Die Aufregung über die kurzfristige Öffnungsperspektive in Frankfurt währte nur kurz. Inzwischen steht fest: Am Freitag dürfen Geschäfte wieder öffnen.

Mit Termin und Test: Geschäfte in Frankfurt dürfen am Freitag wieder öffnen Bild: Imago

Die Händler an der Frankfurter Zeil müssen nicht mehr neidisch nach Bad Vilbel und Bad Homburg schielen. In Frankfurt beginnt an diesem Freitag wieder das Geschäftsleben. Weil die Infektionszahlen inzwischen lange genug unter der Inzidenz von 150 liegen, ist Einkaufen mit Termin und Test nicht mehr den Landkreisen drumherum vorbehalten, in denen die Ladengeschäfte wegen der entspannten Infektionslage teilweise schon seit knapp drei Wochen wieder geöffnet sind.

Petra Kirchhoff (hoff.), Rhein-Main-Zeitung Folgen Ich folge

Für Irritationen und Hektik unter den Händlern hatte zunächst die Information des Frankfurter Ordnungsamtes gesorgt, „Click and Meet“ sei „wohl“ bereits von Mittwoch an wieder möglich. Offenbar hatten die Ordnungshüter anders gerechnet, als es die bundesweite Notbremse und das Infektionsschutzgesetz verlangen. Am frühen Montagabend kam die Korrektur dafür und eine Entschuldigung.

Mehr zum Thema 1/

Auf Nachfrage beim Handelsverband Hessen hieß es, die Zahlen und die damit verbundenen Änderungen würden vom Sozialministerium nicht ordentlich kommuniziert. „Keiner versteht es“, moniert Hauptgeschäftsführer Sven Rohde. „Die Internetseite ist eine Katastrophe.“

Fünf Tage unter 150

Das Sozialministerium stellt auf Nachfrage klar: Die Rückstufung erfordert an fünf Werktagen in Folge eine Inzidenz unter einer der definierten Stufen. Sonn- und Feiertage werden übersprungen. Nach Erreichen der fünf Tage, gelten die neuen Regeln vom übernächsten Tag an.

Beim Überschreiten der Grenzwerte reichen im Übrigen drei Tage. Das werden man künftig klarer formulieren, sagt eine Sprecherin, auch für den Zeitpunkt, wenn die Inzidenz die 100 unterschreitet. Dann greift wieder Landesrecht. Der Handelsverband hofft, dass Hessen, wie die meisten anderen Bundesländer, dann keine Tests für den Einkauf mehr vorschreibt. Das Corona-Kabinett befasst sich damit am Mittwoch.