Hygiene in der Corona-Krise : Sorge um Gesundheit von Erntehelfern

Erntehelfer: Auch in Hessen mangelt es aufgrund der Corona-Krise an Saisonarbeitern (Symbolbild). Bild: dpa

Kleinbusse, in denen sich Rumänen, Bulgaren, Ungarn oder Kroaten drängeln: Das hat der Außendienst der Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt in den vergangenen Wochen immer wieder bei Besuchen auf Spargel-, Erdbeer-, Kräuter- und Gemüsefeldern in Südhessen gesehen. Mund und Nase seien dabei nicht bedeckt gewesen, berichtet Ralf Helwerth, Branchensekretär für die Landwirtschaft der Arbeitnehmervertretung. Zusammen mit Mitarbeitern der Gewerkschaftsinitiative „Fair Mobilität“ fährt er derzeit übers Land, um die Erntehelfer auf den Feldern in ihrer Muttersprache über ihre Rechte aufzuklären und Informationsbroschüren zu verteilen. „Wir tragen Mund-Nasen-Schutz und halten Abstand oder hinterlassen unsere Flyer in den Fahrzeugen.“

Patricia Andreae Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Rund 40 Prozent weniger Saisonkräfte als in anderen Jahren sind nach Einschätzung der Gewerkschaft derzeit auf den Feldern in Südhessen im Einsatz. Wie viele osteuropäische Erntehelfer nach den Lockerungen der Einreisebestimmungen tatsächlich gekommen sind, darüber gibt es auch beim Hessischen Bauernverband keine Informationen. Ebenso wenig darüber, wie viele fehlen, sagt ein Sprecher des Verbands. Viele Landwirte hätten sich mit der Situation arrangiert. Sicher aber sei, dass es keine hundertprozentige Ernte geben werde, weil keiner eine hundertprozentige Personalausstattung habe. Denn selbst dort, wo inzwischen Helfer angekommen seien, müssten die strikten Hygienevorschriften für die Arbeit und die Unterbringung eingehalten werden. Das scheine zu funktionieren, heißt es beim Verband. Es gebe keine Beschwerden.

Enge Unterkünfte, wenig Informationen

Für die Gewerkschaft liegt das allerdings nur daran, dass die Helfer oft unzureichend informiert sind. „Wir hören immer wieder, dass kaum aufgeklärt wird“, sagt Helwerth. Zudem fürchteten die Arbeiter um ihren Lohn. Sie bekämen ihre Abrechnungen oft erst zum Schluss und könnten erst dann sehen, was ihnen der Landwirt für die Unterbringung in Rechnung stelle. Formal werde zwar der Mindestlohn gezahlt, tatsächlich aber zum Teil so viel für Kost und Unterbringung abgezogen, dass die Leute höchstens fünf Euro je Stunde erhielten.

Dabei hätten sie auch jetzt wieder von einem Betrieb gehört, der die Mitarbeiter zu sechst oder siebt in einem Zimmer unterbringe. Zu befürchten sei auch, dass den Hilfskräften in diesem Jahr die höheren Kosten für die Anreise in Rechnung gestellt würden. Vor allem aber sorgt man sich bei der Gewerkschaft um die Gesundheit der Leute, weil beispielsweise eine Gruppe bei der Frühstückspause eng gedrängt im Kleinbus sitze und dabei niemand einen Mundschutz trage.

Beim Regierungspräsidium Darmstadt, der zuständigen Aufsichtsbehörde, liegen aber bisher nach Angaben eines Sprechers keine entsprechenden Anzeigen vor. Allerdings gibt es kaum Kontrollen in den Betrieben. „Proaktive Außendienste werden derzeit nicht durchgeführt“, heißt es aus der Behörde. Aus Norddeutschland hatte es kürzlich Berichte von Höfen gegeben, auf denen Quarantäne-Regeln nicht eingehalten und die Erntehelfer wie zuvor in engen Sammelunterkünften untergebracht und ihre Papiere einbehalten wurden. Bisher seien solche Fälle in der Region nicht aufgefallen, so Helwerth. Aber auch er habe schon Fälle bearbeitet, in denen man Erntehelfern die Pässe abgenommen habe.