Aus Kostengründen : Condor verlässt Gateway Gardens

Aktualisiert am

Die Ferienfluggesellschaft Condor gibt ihre Zentrale im Stadtteil Gateway Gardens nahe dem Flughafen auf und zieht nach Neu-Isenburg. Das bestätigte am Dienstag eine Sprecherin der in finanzielle Schieflage geratenen Fluggesellschaft. Grund für den Umzug, der schon im August stattfinden soll, ist der Zwang, die Kosten schnell und deutlich zu senken.

Jochen Remmert Flughafenredakteur und Korrespondent Rhein-Main-Süd. F.A.Z.

Derzeit ermöglichen staatliche Rettungskredite im Volumen von 550 Millionen Euro der Condor Flugdienst GmbH, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Ein Verkauf an die staatseigene polnische Luftfahrtlinie Flug AG Lot scheiterte an den Folgen der Corona-Pandemie. Deshalb wurde der staatliche Überbrückungskredit in Höhe von 380 Millionen Euro erhöht, der nach der Pleite des Mutterkonzerns Thomas Cook schon Ende September bewilligt worden war.