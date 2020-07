Commerzbank-Spitze : Thronfolger aus den Niederlanden?

Firmenkundenvorstand? In der Frankfurter Finanzszene wie auch in der Zentrale der Commerzbank zog der ein oder andere verwundert die Augenbrauen hoch. Roland Boekhout stand immerhin sieben Jahre lang an der deutschen Spitze der niederländischen Bank ING Diba, wie sie damals noch hieß. Dass solch ein Mann sich in die zweite Reihe eingliedern sollte, erschien vielen Wegbegleitern und Beobachtern doch mindestens ungewöhnlich, wenn nicht sogar unglaubwürdig, als vor knapp einem Jahr publik wurde, dass Boekhout von der Bank aus dem Nachbarland zur Frankfurter Commerzbank wechseln und dort den Posten als Firmenkundenvorstand übernehmen würde.

Doch schon bald könnte dem Niederländer, der seit Jahresbeginn Teil des Commerzbank-Vorstands ist, eine Beförderung bevorstehen. Denn mit dem angekündigten Rückzug des Vorstandsvorsitzenden Martin Zielke, dessen bis 2023 laufender Vertrag spätestens Ende des Jahres vorzeitig endet, wird der wichtigste Posten der zweitgrößten Bank des Landes frei. Der 57 Jahre alte Boekhout gilt nun als Favorit für den Job.