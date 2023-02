Aktualisiert am

Vor 30 Jahren versetzte ein schwerer Chemieunfall bei der Hoechst AG im Frankfurter Stadtteil Griesheim die Anwohner in Schrecken. Der Konzern gab die Panne erst zwei Monate später zu.

Es geschah am Rosenmontag, aber lustig war es nicht. In der Früh um 4.14 Uhr wurde am 22. Februar 1993 im Werk Frankfurt-Griesheim der Hoechst AG ein Unfall gemeldet. Um 4.24 Uhr löste die Werksfeuerwehr dann die Alarmstufe 1 aus: ein Schadensfall, der nach erster Einschätzung mit eigenen Mitteln behoben werden konnte.

Wie sich später herausstellte, waren nach einem Bedienungsfehler zweieinhalb Tonnen der giftigen Chemikalie o-Nitroanisol ausgetreten und in den Frankfurter Stadtteilen Griesheim, Schwanheim und Goldstein auf einem Areal von rund 1000 Metern Länge und 300 Metern Breite sowie auf Teilen des Mains niedergegangen. Mehr als 1000 Menschen lebten in dem Gebiet. Straßen, Autos, Häuser, Spielplätze, Laternen und Pflanzen waren mit einem bräunlich-gelblichen, klebrigen Film überzogen.