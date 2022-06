Chemiepräsident : „Das Gasembargo ist derzeit vom Tisch“

Auch Christian Kullmann ist nicht entgangen, dass die Frankfurter Eintracht kürzlich die Europa League gewonnen hat. Exakt 1830 Kilometer sei Frankfurt von Sevilla entfernt, rechnet der Chemie-Präsident seinen Zuhörern im Frankfurter Hof vor. Nun solle man sich einen unfassbar langen Zug vorstellen, der mit der Spitze im Final-Austragungsort Sevilla und dem Ende in Frankfurt stehe, und der nichts anderes als Erdgas geladen habe. „Was glauben Sie denn, wie lang diese Gasmenge für die deutsche Chemieindustrie reichen würde?“ Seine Antwort verblüfft die rund 60 Unternehmer und Politiker, die zu Gast sind beim 108. Wirtschaftsgespräch der Wirtschaftsinitiative Frankfurt/Rhein-Main: gerade einmal sechs Stunden.

Mit diesem Bild will Kullmann, Präsident des Verbandes der Chemischen Industrie und Vorstandsvorsitzender des zweitgrößten deutschen Chemieunternehmens Evonik Industries AG, verdeutlichen, welch enorme Bedeutung Erdgas für seine Branche hat – und welche Existenzbedrohung darum ein Embargo für sie bedeuten würde.

„Ohne uns kein Leichtbau, keine Elektromobilität und keine Windräder.“

Dass Kullmann, der als Evonik-Chef sein Büro in Essen hat, dies bei den „Wirtschaftsgesprächen am Main“ auf die ihm eigene pointierte Weise er­zählt, liegt an seinen engen Verbindungen zu Frankfurt. Nicht nur war er am Main lange Jahre für die Dresdner Bank tätig und hat in der Stadt sogar seine Frau kennengelernt. In Frankfurt, der einstigen Apotheke der Welt, hat der Chemieverband seine Deutschlandzentrale. Zudem beschäftigt Evonik in der Rhein-Main-Region mehrere Tausend Mitarbeiter, unter anderem in Darmstadt und Hanau.

Bundesweit seien eine halbe Million Arbeitnehmer für die Chemiebranche tätig, rechnet er vor, mit einem Durchschnittsgehalt von 80.000 Euro brutto jährlich zahlten sie zudem erheblich in die Steuer- und Sozialkassen ein. Die Chemiebetriebe lieferten Inhaltsstoffe und Vorprodukte für mehr als 90 Prozent aller Güter, die in Deutschland produziert würden. „Ohne uns kein Leichtbau, keine Elektromobilität und keine Windräder.“

Doch der Branche werde die Luft zum Atmen oder, genauer, das Gas zum Arbeiten genommen. Nachdem Deutsch­land sich bereits aus Atomenergie und Kohle verabschiedet habe, werde nun auch noch darüber diskutiert, ob man nicht die Gaslieferungen aus Russland stoppen solle. Gas sei das Rückgrat der Energieversorgung, be­tont Kullmann. „Ein Gasembargo zu fordern ist daher nicht nur unvernünftig, sondern auch unverschämt, und es schadet uns in Europa.“ Er erinnert da­ran, dass osteuropäische Staaten fast vollständig von den russischen Energielieferungen abhängig seien. Immerhin, sagt Kullmann, seien diese Argumentation bei der Politik angekommen. In der Bundesregierung, berichtet er in Frankfurt, sei ein Gasembargo „derzeit vom Tisch“, auch der Oppositionsführer und CDU-Vorsitzende Friedrich Merz habe sich nach Gesprächen dieser Linie an­ge­schlossen.

Der Energiemix der Zukunft

Aber wie stelle er sich dann den Energiemix der Zukunft vor, fragt ihn eine Zuhörerin. Das hänge davon ab, wie schnell der Ausbau der Speichertechnik und der Infrastruktur vorangehe, erwidert Kullmann: 10.000 Kilometer Energieleitungen müssten noch durch die Republik gelegt werden. „Doch bei uns kann sogar eine Bürgerinitiative in Bayern gegen Windräder in der Ostsee klagen“, kritisiert er. Wenn die Energiewende gelingen solle, gehe das nur, wenn die Einspruchsrechte deutlich eingeschränkt würden.

Ansonsten glaube er schon, dass bis 2030 „im Wesentlichen“ erneuerbare Energien genutzt würden. Das sei da ganz optimistisch. „Zuversichtlich zu sein ist schließlich mein Job.“

