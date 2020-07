Chefin der Arbeitsagentur : „Ich bin sicher, dass die meisten die Krise bewältigen“

Aktualisiert am

Stephanie Krömer fürchtet keine weitere Entlassungswelle, mahnt aber zur Vorsicht: Die Chefin der Frankfurter Arbeitsagentur spricht im Interview über Arbeitslosigkeit in der Corona-Krise und die Wirkung von Kurzarbeit.

Die Zahl der Arbeitslosen hat in Frankfurt angesichts der Corona-Pandemie stark zugenommen und lag Ende Juni bei 30.348, was einer Quote von 7,2 Prozent entspricht. Erwarten Sie zum Ende dieses Monats noch eine weitere Steigerung?

Keine so gravierende wie zu Krisenbeginn. Ich glaube, die Peaks haben wir hinter uns. Einen Anstieg wie im April um mehr als 4000 wird es wohl nicht mehr geben. Seither waren die Zunahmen Monat für Monat geringer.

Und für die nächsten Monate?

Es ist damit zu rechnen, dass die Arbeitslosenzahl noch weiter ansteigen wird, bis sich beispielsweise die Außenhandelsbeziehungen und das Reisegeschäft wieder normalisieren. Mit dem Quartalsende wird es vermutlich noch einmal einen stärkeren Anstieg geben, weil ohnehin Verträge auslaufen, und mit Beginn der kälteren Jahreszeit zeigen sich dann auch noch die üblichen saisonbedingten Effekte.