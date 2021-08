Es grünt so grün in der Grauzone

Hanf-Boom im Handel : Es grünt so grün in der Grauzone

Übersichtlich: Der Hanfshop Green Soul an der Kleinmarkthalle ist einer von mittlerweile rund 20 Shops in Frankfurt, die CBD-Produkte verkaufen. Bild: Maximilian von Lachner

Biosweed heißt der jüngste Newcomer in Frankfurt. Eine Boutique, in einem ehemaligen Modegeschäft an der Berger Straße, so reduziert und übersichtlich eingerichtet, wie viele der Hanfshops, die seit ein, zwei Jahren in Geschäftsstraßen Tees, Öle, Kekse und Hanfblüten mit dem Wirkstoff CBD verkaufen, mitunter sogar für Hund und Katze.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Cannabidiol (CBD) wird eine entspannende und entzündungshemmende Wirkung nachgesagt. Verkäufer berichten gerne von begeisterten Kunden, die dank CBD besser schlafen und munterer sind. Auch ältere Kunden mit Arthrose kommen demnach regelmäßig vorbei. Wissenschaftlich bewiesen ist die Wirksamkeit von Cannabinoiden allerdings nicht. Bisher gibt es lediglich Hinweise, dass CBD schmerzlindernd und entzündungshemmend ist.