Das von den Brüdern Jakob und Benedikt Sons gegründete Start-up Cansativa ist eins der bedeutendsten Cannabis-Unternehmen in Deutschland. Es besitzt seit 2020 das Großhandels-Monopol für alle legalen Blüten, die in Deutschland angebaut werden. Darüber hinaus importiert es Medikamente und Produkte aus dem Ausland. Dafür betreibt das Unternehmen ein gesichertes Großlager in Mörfelden-Walldorf. An dem Unternehmen haben sich mehrere Investoren mit insgesamt 20 Millionen Euro beteiligt, darunter der Fonds Casa Verde Capital des Rappers Snoop Dogg. Die Hauptkunden von Cansativa sind Apotheker in ganz Deutschland, bei denen rund 300.000 Patienten auf Rezept das Betäubungsmittel erhalten, etwa wegen chronischer Schmerzen oder als Appetitanreger bei Essstörungen nach einer Chemotherapie. Für medizinische Behandlungen wurde Cannabis 2017 legalisiert.

Die Bundesregierung hatte sich in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen, den Konsum auch für Nichtpatienten zu legalisieren. Das Ziel ist die Austrocknung des Schwarzmarkts und ein besserer Schutz der Jugend. Denn schon jetzt konsumieren laut Studien etwa 4,5 Millionen Erwachsene und 400.000 Jugendliche mindestens einmal im Jahr Cannabis. Dieses stammt allerdings bisher ausschließlich vom Schwarzmarkt und aus unkontrolliertem Anbau. Die Ampelkoalition wollte ursprünglich den Vertrieb von legal angebauten und kontrollierten Blüten über lizenzierte Shops ermöglichen. Das scheiterte unter anderem am EU-Recht. Die neuen Pläne sehen nun vor, dass zunächst nur der Anbau für den private Anbau und Konsum in Kleinstmengen sowie in nichtkommerziellen Clubs gestattet werden soll. Ein kommerzieller Vertrieb soll in Modellregionen getestet und wissenschaftlich untersucht werden.