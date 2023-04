Ihre Kunden sind Mittelständler und Dax-Konzerne, die von den Beratern von Campana und Schott wissen wollen: Wie sollen wir mit KI und New Work in Zukunft arbeiten?

Als Christophe Campana und Eric Schott vor 30 Jahren mit ihrem eigenen Unternehmen ins Beratungsgeschäft eingestiegen sind, gingen Anfragen und Aufträge oft über das Faxgerät ein, Kommunikation per E-Mail war revolutionär, Mobiltelefone exklusiv und die Mitarbeiter der Unternehmen, die ihren Rat suchten, kamen zu Besprechungen zusammen. In einen Alltag mit Projekten, Meetings, Calls und Dailys sowie den Fluss von E-Mail-Verkehr und Chats gerieten sie erst in den Jahren danach. Campana und Schott, die sich aus ihren Studientagen in Karlsruhe kennen und beide Abschlüsse in Wirtschaftswissenschaften und Philosophie vorweisen können, haben diesen Wandel hin zu einer in vielerlei Hinsicht mobileren und digitaleren Arbeitswelt mit ihren Beratern begleitet – und oft auch geformt.

Inga Janović Redakteurin im Regionalteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und verantwortliche Redakteurin des Wirtschaftsmagazins Metropol. Folgen Ich folge

Denn die neuen Formen von Kommunikation und Kollaboration sowie die dazugehörigen Technologien sind die Themen, auf die sich die Berater, die weltweit 500 Menschen beschäftigen, spezialisiert haben. Mehr als 2000 Kunden haben sich in den vergangenen drei Jahrzehnten an das Unternehmen, das seinen Sitz unweit der Bockenheimer Warte in Frankfurt hat, gewandt.