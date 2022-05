Unternehmer Bülent Emekci : Vom Gastarbeitersohn zum Rolls-Royce-Sammler

Pfiffiger Tüftler: Bülent Emekci in seiner Produktionsstätte in Mörfelden-Walldorf. Bild: Ilkay Karakurt

Sein Vater ging in den Sechzigerjahren von Ankara nach Mannheim, wo er sein Geld bei Mercedes verdiente. Weil er bei Opel 100 Mark mehr geboten bekam, wechselte der Gastarbeiter nach Hessen. Bülent Emekci kam mit der Mutter nach, die Familie wohnte in Mörfelden-Walldorf zunächst in einer Einzimmerwohnung. Bülent war sechs, der Vater rückte den Schrank einen Meter von der Wand ab, damit der Kleine sein eigenes „Zimmer“ hatte.

Rasch lernte Bülent akzentfreies Deutsch, nahm sich einen deutschen Mitschüler mit guten Noten als Vorbild, machte Abitur, studierte an der Wiesbadener FH Elektrotechnik, nahm nebenher alle möglichen Jobs an, das Geld reichte nie. Der am 15. Februar 1968 in Ankara Geborene arbeitete für Lufthansa als Disponent, verkaufte Versicherungen und wurde mit 31 Jahren Unternehmer. Er war in Kontakt geraten mit einem Händler, der Ultraschallreiniger aus Frankreich in Deutschland verkaufte, die in Tschechien produziert wurden. Die Geräte funktionierten damals analog, Emekcis Leistung bestand darin, sie digital umzurüsten. Dadurch arbeiteten die Geräte nicht nur konstanter, sondern konnten auch von 25 bis 51 Kilohertz auf unterschiedliche Frequenzen eingestellt werden – niedrig für Zahnprothesen, hoch für Brillen.