Botox, Hyaluron und Co. : Zwei dicke Lippen riskieren

Das Gesicht, das uns an unserem 18. Geburtstag im Spiegel ansieht, ist nicht das, mit dem wir alt werden müssen – wenn es uns nicht gefällt. Frauen, und zunehmend Männer, kennen in der Regel drei Eskalationsstufen, um Veränderungen herbeizuführen: Erst wird die Oberfläche gecremt oder geschält, dann wird gespritzt, zuletzt geschnitten. Die Möglichkeiten werden immer vielfältiger, und sie werden immer bezahlbarer. Was früher einer betuchten Klientel vorbehalten war, ist mittlerweile fast schon so gewöhnlich wie eine Maniküre oder ein neuer Haarschnitt.

Der Einsatz von Spritzen mit Füllstoffen aller Art, um schlaffer werdendem Gewebe aufzuhelfen oder vermeintlich unscheinbaren Gesichtspartien einen großen Auftritt zu verschaffen, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Dabei werden Substanzen injiziert, die eingesunkene Hautareale auffüllen oder aufpolstern sollen, damit sie wieder jugendlich prall wirken. Hyaluron ist neben Kollagen ein gern verwendeter „Aufpolsterer“. Da Hyaluronsäure ja auch noch ein körpereigener Stoff ist, den die Bindegewebszellen der Unterhaut selbst produzieren können, ist also alles ganz natürlich? Nicht ganz, denn bei der Behandlung im Beautysalon wird synthetisch hergestellte Hyaluronsäure verwendet, die der natürlichen nur ähnlich ist. Deren Qualität kann schwanken, vor allem aber kann sich der Filler unschön in den Vordergrund drängen, wenn er an den falschen Stellen landet. Doch dazu später mehr.