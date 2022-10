Inflation und ihre Folgen : Wieso Bioläden große Sorgen haben

Die Inflation zieht weiter an, das Geld ist knapp. Viele Verbraucher müssen beim Kauf ihrer Lebensmittel genau auf die Preise achten. Laut einer Umfrage des Handelsverbands Deutschland vom Frühjahr 2022 gaben 30 Prozent der Befragten an, weniger Bioprodukte zu kaufen. Weniger regionale Produkte legen demnach aktuell 21 Prozent der Kunden in ihren Warenkorb. Gerade kleine und inhabergeführte Biomärkte und Unverpacktläden sind schwer von der gedämpften Kauflaune betroffen. Das Geld sitzt nicht locker.

Das merken Kurt Lorenz und Mario Blandamura besonders. „Wir verzeichnen einen erheblichen Umsatzrückgang gegenüber den ersten Pandemiejahren“, sagt Blandamura. Die Brüder haben schon 1995 ihr Unternehmen gegründet, fünf Jahre bevor die Europäische Union ihr Biosiegel eingeführt hat. 1998 bekam das Unternehmen seinen heutigen Namen: Paradieschen. Nach 19 Jahren des erfolgreichen Wachstums zogen sie 2014 aus Geiselbach bei Aschaffenburg zu ihrem heutigen Standort in Linsengericht und beschäftigen nun mehr als 100 Mitarbeiter.

Rekordumsatz zu Beginn der Pandemie

Sie betreiben sowohl einen Bioladen als auch einen Lieferdienst, der Kunden wöchentlich mit Obst und Gemüse aus der Region beliefert. Bis Anfang 2022 war die Geschichte des Paradieschens, analog zur gesamten Branche, eine des stetigen Wachstums. Doch Ukrainekrieg und Inflation machen den Unternehmern schwer zu schaffen.

Der Lieferservice mache 70 Prozent des Umsatzes aus, sagt Blandamura. Hatten sie in ihrer Hochphase am Beginn der Pandemie circa 7600 Kunden, die wöchentlich beliefert wurden, waren es zuletzt in den Sommerferien nur gut 4300. Doch unabhängig davon ist der Rückgang spürbar. Im Ladengeschäft ist der Umsatz um rund 30 Prozent zurückgegangen. „Viele Kunden kaufen nur noch Produkte des täglichen Bedarfs und sparen ein, was nicht dringend nötig ist“, sagt er. Zahlreiche Stammkunden blieben dem Paradieschen zwar treu, es fehle jedoch Laufkundschaft.

Die Brüder mussten bereits personelle Konsequenzen ziehen: Im Vergleich zur Hochphase der Pandemie haben sie aktuell 20 Mitarbeiter weniger. Die Situation hat auch Konsequenzen für den örtlichen Bioanbau. „Wir sind der Marktplatz für die regionalen und kleineren Landwirte.“ Viele dieser Lieferanten sind also vom Erfolg des Paradieschens abhängig. Läuft es dort nicht rund, werden auch sie einen großen Teil ihrer Waren nicht los.

Die Pandemie hatte der Biobranche zu Beginn einen Rekordumsatz verschafft. Stieg der Umsatz mit Biolebensmitteln 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent, legte er im vergangenen Jahr noch mal um 5,8 Prozent zu, auf gut 15,8 Milliarden Euro. Dann kamen Krieg und Inflation: Laut dem Internetportal biohandel.de schrumpfte der Umsatz der Branche im ersten Quartal 2022 um 13,4 Prozent, es ist der erste Rückgang seit der Zeit der Finanzkrise 2009.

Mancherorts kostet das Bioprodukt sogar weniger

Vergleicht man die Zahlen der gesamten Biobranche mit denen von Blandamura, fällt auf: Die kleineren Bioläden sind stärker betroffen, wie auch Kathrin Jäckel vom Bundesverband Naturkost Naturwaren bestätigt. „Insbesondere die flächenmäßig kleinen inhabergeführten Bioläden leiden. Hier gab es vereinzelte Schließungen.“ Bei größeren und filialisierten Geschäften sei der Umsatzrückgang weniger spürbar, weil diese aufgrund größerer Strukturen die aktuellen Entwicklungen besser abfedern könnten. So berichtet die Sprecherin von Alnatura, einer der größten Biomarktketten in Deutschland, lediglich von einer „leichten Kaufzurückhaltung“ der Kunden in ihren Filialen.