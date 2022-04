Regionale Bierbranche in Not : Kostendruck gefährlicher als Corona

An diesem Samstag wird in Deutschland der Tag des Bieres gefeiert – in Erinnerung an die Proklamation des Reinheitsgebots am 23. April 1516. Frühlingszeit, recht ordentliche Wetterprognosen und nach zwei Jahren Pandemie mit langen Lockdowns und wenigen Veranstaltungen endlich wieder Feste, Fußballspiele und viele weitere Anlässe, um Gezapftes zu genießen, sind eigentlich gute Gründe für Festtagsstimmung in den Brauereien. Doch so richtig will die nicht aufkommen. Die Pandemie hat in der Branche tiefe Spuren hinterlassen.

Patricia Andreae Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Das bestätigt auch die Frankfurter Binding-Brauerei. Aufgrund der Krise durch die Lockdowns im Gastgewerbe und des Wegfalls vieler Feste gab es Umsatzeinbrüche und Kurzarbeit. Zahlen will das Unternehmen, das zur Radeberger-Gruppe gehört, allerdings nicht nennen. Überwunden ist die Corona-Krise auch bei anderen noch längst nicht. So liegt der Absatz bei der südhessischen Pfungstädter Brauerei etwa immer noch um die 20 Prozent unter jenem vor der Pandemie.