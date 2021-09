Trotz Mitgliederzuwachs : Fitnessstudios fürchten 2-G-Regelung

Nach einem katastrophalen Winter kam ein guter Sommer, aber angesichts steigender Inzidenzen und Patientenzahlen auf den Corona-Stationen sorgen sich die Betreiber von Fitnessstudios, dass strengere Hygieneregeln die Kunden wieder vertreiben könnten.

Denn zurück zum Sport fanden viele erst, als die Inzidenzen wieder gesunken waren und weder eine Testpflicht galt, noch Trainingstermine vorab reserviert werden mussten. Für die Betreiber gibt es allerdings bis heute zahlreiche Auflagen wie Maskenpflicht und Abstandsregeln, die eine volle Auslastung verhindern und teilweise den Aufwand erhöhen, etwa weil alle Geräte häufig desinfiziert werden müssen.

Doch die größere Freiheit habe dafür gesorgt, dass die Mitgliederzahlen nach dem Winter wieder angezogen hätten, sagt Johannes Maßen, Geschäftsführer der Sportstudio-Kette Fitness First. „Nach dem zweiten Lockdown hatten wir einen Mitgliederzuwachs von 160 bis 200 Prozent. Natürlich wird uns der Mitgliederschwund durch Corona noch länger begleiten, aber wir merken, dass die Menschen Lust auf Sport haben“, sagt Maßen.

In den vergangenen Monaten habe das Unternehmen seine Mitarbeiter für ein Hygienekonzept geschult, das so aufgestellt sei, dass es an strengere Vorgaben durch die Bundesländer angepasst werden könnte. Fitness First betreibt mehr als 50 Studios über Deutschland verteilt, acht davon sind in Frankfurt. Die Unternehmensgröße habe geholfen, die Folgen der Schließungen abzufedern. „Aber von einigen kleineren Betreibern wissen wir, dass sie massive Schwierigkeiten hatten“, sagt Maßen.

„Der Lockdown war eine harte Zeit, gerade für unsere Mitarbeiter“, sagt Alexander Ulitzka. Er ist Trainingsleiter bei der nur für Frauen geöffneten Fitnessstudio-Kette Amiga, die zwei Studios in Frankfurt hat. Wie viele andere hatte das Unternehmen die Mitgliedsbeiträge der Kundinnen auch während der Lockdown-Monate abgebucht, das sei nicht gut angekommen. „Teilweise hat es einen richtigen Shitstorm gegeben.“

Finanziellen Folgen sind immer noch zu spüren

Danach hat Amiga wie viele andere Fitnessanbieter verschiedene Optionen angeboten: Die Beiträge konnten an die Vertragslaufzeit angehängt werden, oder die Kundinnen durften die Mitgliedschaft pausieren lassen. „Wir haben versucht, für alle eine individuelle Lösung zu finden“, so Ulitzka. Vielen habe das nicht gereicht: Zwischen 40 und 50 Prozent ihrer Mitglieder hätten die beiden Studios in Rödelheim und Bockenheim im vergangenen Jahr verloren. Die finanziellen Folgen dieser Kündigungswelle seien immer noch zu spüren – schließlich seien die Fixkosten der Studios gleich geblieben.

Und ein Teil der sommerlichen Leichtigkeit ist für die Sportler auch schon wieder gewichen. Da die Sieben-Tage-Inzidenz nicht nur in Frankfurt wieder über 100 liegt, greifen Kontaktbeschränkungen. Trainieren darf nur noch, wer eines der 3 G erfüllt: geimpft, genesen oder getestet.

Dass für die Mehrheit der Nichtgeimpften die Corona-Tests im Herbst kostenpflichtig werden, stößt beim Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen auf Kritik. Er fordert von der Politik, den Zugang zu den Studios so niederschwellig wie möglich zu halten. Andernfalls drohe ein Umsatzverlust von 1,34 Milliarden Euro und ein Rückgang von weiteren 35,8 Prozent der Mitglieder, so die Berechnung der Anbieter.

Die Kosten für die Tests seien eine Hürde für die Mitglieder, ins Fitnessstudio zu gehen, Gleiches gelte bei einer 2-G-Regelung, die nur noch Geimpften und Genesenen den Zugang gestattet. So werde es für die Branche schwierig, wieder auf das Niveau zu kommen, auf dem sie vor der Pandemie war. Schlimmer als strengere Zugangsregeln wäre natürlich eine abermalige Schließung. „Ich möchte gar nicht daran denken, dass wir wieder zumachen könnten“, sagt Amiga-Trainingsleiter Ulitzka. „Wir versuchen, positiv zu bleiben. Aber wir müssen von Woche zu Woche sehen.“

Ein Großteil ist trotzdem dabeigeblieben

Der Betreiber des Studios für Bewegung im Frankfurter Stadtteil Niederrad blickt trotzdem vorsichtig optimistisch auf den Herbst. „Wir könnten einen kurzen Lockdown finanziell wahrscheinlich überstehen“, sagt Christian Tillmann, Leiter des Studios. „Dafür haben wir die Community.“ Er hätte es während der Schließungen seinen Mitgliedern freigestellt, ob sie ihre Beiträge bezahlen wollten – und ein Großteil sei trotzdem dabeigeblieben. Neben klassischem Kraft- und Ausdauertraining bietet das Studio auch Yoga- und Selbstverteidigungskurse für Kinder an. Diese Vielfalt sei ein Grund, warum das Studio die vergangenen Lockdowns – den Umständen entsprechend – gut überstanden hat. Viele der Kurse konnte Tillmann online anbieten: „Gerade für die Kinder war es wichtig, dass sie sich einfach mal auspowern konnten.“

Sollten die Fitnessstudios tatsächlich für längere Zeit schließen müssen, befürchtet er negative Folgen vor allem für seine Kunden. Viele seiner Mitglieder seien wegen gesundheitlicher Probleme auf das regelmäßige Training im Studio angewiesen. „Für diese Menschen wäre ein neuer Lockdown ein gesundheitlicher Worst Case.“