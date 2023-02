Die Suche nach gutem Personal wird in den nächsten Jahren eines der bestimmenden Themen für die Banken in Frankfurt sein. Eine neue Studie der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) geht davon aus, dass den Geldhäusern in der näheren Zukunft insbesondere Spezialisten fehlen werden, vor allem auf den Feldern Nachhaltigkeit, Regulierung und Digitalisierung. Für diese gebe es zu wenige Experten, schreibt Helaba-Autorin Ulrike Bischoff in der Studie, und das, obwohl die Unternehmen mehr in Aus- und Weiterbildung investierten.

Manches Institut hat der Untersuchung zufolge gerade in ländlichen Gebieten nicht mehr genügend Interessenten für seine Ausbildungsplätze. Die Banken bestätigen diese Entwicklung und versuchen, mit neuen Anreizen für Bewerber und Mitarbeiter gegenzusteuern. So hatte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing zuletzt mehrfach darauf hingewiesen, dass auf die Personalabteilungen der Kreditinstitute große Herausforderungen zukommen könnten.

Unter anderem hatte Sewing bei der Vorstellung der Bilanzzahlen seines Hauses davon berichtet, dass zwar einerseits noch Personal abgebaut werde, etwa im Privatkundengeschäft, zugleich aber gerade auf neueren Feldern wie der Digitalisierung immer wieder Spezialisten gesucht würden.

Auf dem Neujahrsempfang des Konzerns vergangene Woche sagte Sewing, er sehe die Unternehmen beim Thema Mitarbeiterqualifizierung in der Pflicht. „Wir müssen ganz andere Systeme finden, um unsere Belegschaft kontinuierlich weiterbilden zu können“, so Sewing. Schließlich gebe es Schätzungen, wonach bis zu 40 Prozent der Jobs, die im Jahr 2030 benötigt werden, heute noch gar nicht existierten. Auch wenn sich solche Zahlen nicht exakt verifizieren lassen, ist für Sewing die Aussage dahinter doch sehr klar: „Wir müssen unsere Personalarbeit umstellen, damit sie das lebenslange Lernen fördert.“

Mitarbeiter sind älter als der Durchschnitt

Bei den Banken kommen zwei weitere erschwerende Aspekte hinzu. Der Beratungsgesellschaft Zeb zufolge liegt das Durchschnittsalter bei den Finanzhäusern bei 47 Jahren und damit etwa fünf Jahre über dem aller Beschäftigten in Deutschland.

Eine Umfrage der F.A.Z. unter ausgewählten Häusern ergab jüngst, dass das Durchschnittsalter bei der Frankfurter Volksbank bei 48,2 Jahren, das bei der Frankfurter Sparkasse bei 46,3 Jahren und das bei der Commerzbank bei genau 47 Jahren liegt. Zudem haben die Banken als weiteres Sonderphänomen in den vergangenen Jahren häufig ihr Geschäft konsolidiert sowie zahlreiche Filialen geschlossen und auf diesem Weg viel Personal eingespart.

Kein Wunder, dass die Unternehmen wieder mehr Personal suchen als zuletzt. Die Helaba-Studie verweist auf Angaben des Personalmarktspezialisten Index Gruppe. Dieser hatte Stellenportale von Unternehmen ausgewertet und festgestellt, dass die Zahl der Ausschreibungen von Betrieben des Finanzsektors im vergangenen Jahr um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist.

Deshalb geht Helaba-Analystin Bischoff nach einer negativen Prognose im vergangenen Jahr nun wieder von einem leichten Anstieg der Bankbeschäftigung in Frankfurt aus. Demnach werden bis Ende nächsten Jahres ihrer Schätzung zufolge 1000 neue Stellen in der Finanzbranche entstehen, das entspricht einem Wachstum von 1,5 Prozent auf dann 67.200 Beschäftigte.

Dabei entwickelt sich Frankfurt im Bundesvergleich immer mehr zum Zen­trum der Finanzbranche. Denn während sich in Deutschland insgesamt der langjährige Abwärtstrend in der Bankbeschäftigung weiter fortsetzt, ist in Frankfurt wieder eine Gegenbewegung zu beobachten.

Deshalb entfallen mittlerweile bereits elf Prozent der Mitarbeiter in der Branche auf den Finanzplatz, vor rund zehn Jahren waren es Helaba-Beobachtungen zufolge nur neun Prozent gewesen. Diese Konzentration der Branche auf Frankfurt wird sich nach Einschätzungen der Hessischen Landesbank in den nächsten Jahren weiter fortsetzen.