Aktualisiert am

Kfz-Handel in der Krise

Kfz-Handel in der Krise :

Kfz-Handel in der Krise : Abschiedsbrief vom Autohaus

In Eschborn macht ein Traditionshaus dicht. Viele Autobauer strukturieren derzeit ihren Vertrieb um – zu Lasten des Handels, sagen die Inhaber.

Nach mehr als 90 Jahren schließt Auto Nauheim in Eschborn Ende Juni seine Pforten. Rund 6000 Kunden hat das Unternehmen schriftlich darüber informiert und seine Beweggründe auch online veröffentlicht. An erster Stelle wird die Kündigung der bestehenden Händlerverträge durch den Autohersteller Ford genannt. Der Anschlussvertrag, den der Autobauer vorgelegt habe, entspreche „nicht dem, was wir uns als frei­er Unternehmer vorstellen“, schreiben die Geschäftsführer Stefan und Michael Nauheim.

Patricia Andreae Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Das Thema treibt zurzeit viele Kfz-Händler um, denn auch andere Autobauer wollen ihren Vertrieb umstrukturieren. Die Opel-Mutter Stellantis ging im November mit entsprechenden Plänen an die Öffentlichkeit. Während die Reform beispielsweise für die Premium-Marke Lancia sowie die Nutzfahrzeuge des Konzerns schon 2024 greift, soll es für Verkäufer der Autos von Opel, Peugeot, Citroën und Fiat in Deutschland längere Übergangsfristen geben.