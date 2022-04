Gastronomie-Ausbildung : Crashkurs für den perfekten Zangengriff

Jan Rohr macht es noch einmal kurz vor, dann muss Felipe Gomes Teixeira mit Gabel und Löffel im Zangengriff Butterstückchen auf die Brotteller der Gäste im Restaurant Lafleur balancieren. Der angehende Hotelfachmann ist einer von 368 Auszubildenden aus dem Gastgewerbe, die seit Montag im Gesellschaftshaus Palmengarten all das lernen, was sie nicht üben konnten, weil ihre Ausbildungsbetriebe aufgrund der Corona-Krise bis zu neun Monate geschlossen waren. Auch der von Gomes Teixeira, der seine Ausbildung im Frankfurter Marriott-Hotel an der Messe absolviert.

Er ist froh, nun die Praxis für die Prüfung nachholen zu können, denn da muss er zeigen, dass er weiß, dass man bei der ältesten Dame am Tisch mit dem Servieren beginnt und von welcher Seite man die Getränke einschenkt. Das aber hat er seit Beginn seiner Ausbildung nicht üben können: „Ich war zum Teil in Kurzarbeit oder im Büro und an der Rezeption eingesetzt.“ Auch wenn er sich für die Zukunft wünscht, weiterhin eher im administrativen Bereich des Hotels zu arbeiten, wird er in der Prüfung zum Abschluss der Ausbildung auch sein Wissen um einen perfekten Service beweisen müssen.

Mangel an Erfahrungen

Ähnlich geht es Yannik Schindehütte, der in der Küche des Palmengarten-Gesellschaftshauses sozusagen zu Hause ist. Er absolviert bei der Tiger & Palmen-Gastronomie eine spezielle Koch-Ausbildung, bei der Abiturienten in zwei Jahren nicht nur die Küchenpraxis, sondern auch das Management lernen. Wie die meisten seiner Kollegen hat aber auch er nicht genügend praktische Erfahrung beim Kochen, Braten und Schnippeln sammeln können, weil im Tigerpalast und im Palmenhaus die Restaurants geschlossen blieben und keine Veranstaltungen stattfinden konnten.

Das „Corona-Sonderopfer der Branche“ nennt das Robert Mangold, Chef des Unternehmens und zugleich im Vorstand des hessischen Branchenverbands Dehoga. Weil er aber, wie auch der Präsident des Landesverbands Gerald Kink, um die Not der Branche auf der Suche nach Fachkräften weiß, gehört das Gesellschaftshaus zu den 13 Betrieben in Hessen, die den mit rund einer halben Million Euro vom Land Hessen finanzierten zwölftägigen Crashkurs in den Osterferien für die künftigen Hotel- und Restaurantfachkräfte anbieten.

Schon im vergangenen Jahr habe man so die Auszubildenden unterstützt, hob Staatssekretär Philipp Nimmermann (Grüne) aus dem hessischen Wirtschaftsministerium hervor. Die jungen Leute hätten damit gut aufholen können, berichtete IHK-Präsident Ulrich Caspar, das hätten die Prüfungen gezeigt. Wie auch Kink sagte er den Fachkräften in der Gastronomie eine gute Zukunft voraus. Daher sollten in diesem Jahr möglichst viele in diesem Metier eine Ausbildung beginnen. Unterstützen könne dies auch die Tatsache, dass in Hessen der bundesweit beste Ausbildungstarif gezahlt werde, sagte Mangold, und dass Fachleute aus dem Gastgewerbe auch in anderen Branchen gute Chancen hätten – vor allem aber in der Gastronomie selbst, auch wenn es seit Beginn der Pandemie 15 Prozent weniger Betriebe gebe.