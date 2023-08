Eine der höchst frequentierten Einkaufsstraßen Deutschlands, die Zeil in Frankfurt, wird zunehmend von Kunden gemieden, die Geld haben. Eigentümer und Handelsketten wollen darum Ladenflächen in Büros umwandeln.

Knapp zwölf Millionen Passanten an der Zeil im ersten Halbjahr und damit 6,6 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres – beim Blick auf die Zahlen, die der Passantenzähler Hy­street zuletzt präsentierte, scheint die Handelswelt in deutschen Innenstädten wieder einigermaßen in Ordnung. Bundesweit lag das Plus im ersten Halbjahr bei vier Prozent.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Doch ist die Krise im Einzelhandel nicht zu übersehen. Erst in dieser Woche wurde bekannt, dass das französische Kosmetikunternehmen Yves Rocher alle Filialen in Deutschland schließen wird. Das betrifft auch das Geschäft an der Liebfrauenstraße in Frankfurt.