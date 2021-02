Gericht hebt Baustopp auf : Auch Kraniche können Amazon nicht aufhalten

Die Arbeiten am Verteilzentrum in der Wetterau können fortgesetzt werden. Der BUND sieht durch die Bebauung seltene Vögel bedroht.

Die Bauarbeiten für ein neues Verteilzentrum des Online-Versandhändlers Amazon im Norden der Wetterau können fortgesetzt werden. Das Verwaltungsgericht Gießen hat einen vorläufigen Baustopp aufgehoben, der auf Antrag des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) verhängt worden war. Der BUND hatte die Rechtmäßigkeit der vom Wetteraukreis erteilten Baugenehmigung am Rande der zur Gemeinde Echzell gehörenden Ortschaft Grund-Schwalheim in Zweifel gezogen und Antrag auf aufschiebende Wirkung seines Widerspruchs gegen die Baugenehmigung gestellt.

F+ FAZ.NET komplett Vertrauen Sie auf unsere fundierte Corona-Berichterstattung und sichern Sie sich 30 Tage freien Zugriff auf FAZ.NET. JETZT F+ KOSTENLOS SICHERN

Wolfram Ahlers Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für Mittelhessen und die Wetterau. F.A.Z.

Der BUND und die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz hatten kritisiert, dass die im Gesetz vorgesehene Verträglichkeitsprüfung zur Auswirkungen des Vorhabens auf die Vogelwelt in dem an das Gelände angrenzenden Vogelschutzgebiet Wetterau und dem FFH-Gebiet Horloffaue nicht stattgefunden habe. Die Richter gaben dem statt. Damit während der eingehenderen Prüfung auf der Baustelle keine vollendeten Tatsachen geschaffen würden, wie es hieß, sei bis zur weiteren Entscheidung über den Widerspruch ein Baustopp erforderlich.

Lebensraum für bedrohte Vögel entwertet

Nach den vom Wetteraukreis vorgelegten Unterlagen geht das Gericht nunmehr davon aus, dass die erteilte Baugenehmigung nicht gegen umweltbezogene Rechtsvorschriften verstößt und im Hauptsacheverfahren, also im Klageverfahren, voraussichtlich nicht aufzuheben sein werde. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof in Kassel wurde zugelassen.

Der BUND kritisierte die Entscheidung des Gerichts, sie sei ein schwerer Schlag gegen den europäischen Naturschutz. „Wir werden genau prüfen, welche Rechtsmittel den Baustopp wiederherstellen können“, kündigte Werner Neumann, Vorstandsmitglied des BUND Hessen und Vorsitzender des BUND in der Wetterau, an. Naturschützer fürchten, dass die Halle aufgrund ihrer Dimensionen weite Teile eines benachbarten Vogelschutzgebietes als Lebensraum für bedrohte Vögel entwertet. Kraniche etwa, heißt es, die sich dort zur Rast einfänden, brauchten weiträumig freie Sicht. Die Logistikhalle würde ihnen das nehmen, wodurch die Tiere aus einem weiten Areal des Schutzgebiets vertrieben würden.

Perspektiven für die heimische Wirtschaft

Für den Standort entschieden hatte sich Amazon vor allem wegen der guten Verkehrsanbindung des Areals, das in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 455 liegt. Darüber besteht in wenigen Kilometern Anschluss an die Autobahn 45. Konzipiert ist das Verteilzentrum für die Kooperation von Amazon mit eigenständigen Partnern von Lieferdiensten. Im künftigen Verteilzentrum kommen Pakete von Amazon an, die dort von Lieferpartnern abgeholt und zu den Kunden gebracht werden.

Errichtet wird das Verteilzentrum von einem Investor, der die Halle dann an Amazon verpachtet. Es ist die Rede davon, dass am Standort in Echzell bis zu 130 Arbeitsplätze geschaffen werden. Das Verteilzentrum mit einer auf 13 Meter begrenzten Gebäudehöhe ist etwa 8500 Quadratmeter groß, das Gelände selbst umfasst gut drei Hektar. Für die Versiegelung sollen großzügig sogenannte Ausgleichsflächen auf dem Areal angelegt werden.

Mehr zum Thema 1/

Im Rathaus von Echzell sieht man die Ansiedlung von Amazon als Chance zur eigenen Weiterentwicklung. Denn es gilt eine Vorgabe zur Flächennutzung, derzufolge die Kommune keine weiteren Gewerbeflächen ausweisen darf, solange das nun für Amazon bereitgestellte Gelände nicht besiedelt ist. Das hatte über viele Jahre brachgelegen, Versuche der Wiederbesiedlung waren mehrfach gescheitert. Jetzt also kann die Gemeinde neues Bauland für Firmen schaffen und somit Perspektiven öffnen für die heimische Wirtschaft, wie es heißt.