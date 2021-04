Unverpackt bei Alnatura : Duschgel zum Abfüllen im Supermarkt

Der südhessische Biosupermarkt-Betreiber Alnatura steigt mit Kosmetik und Putzmitteln in den Verkauf unverpackter, flüssiger Waren ein. Kunden können jetzt Körperöle, Duschgel und Flüssigseifen der Marken Weleda und Alviana Naturkosmetik in einem Testversuch zunächst in bundesweit drei Märkten – unter diesen auch die Alnatura-Filiale an der Hedderichstraße im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen – in wieder verwendbaren und selbst mitgebrachten Gefäßen in den Mengen abfüllen, die sie wünschen. Das gilt auch für Waschmittel, Spülmittel und Allzweckreiniger der Marken Sonett und Sodasan für den Haushalt. Nach einer Testphase soll das System, das es nach dem Kenntnisstand des Unternehmens in der Form bisher noch bei keinem anderen Filialisten gibt, auf weitere Märkte ausgeweitet werden.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Ketchup und Passata im Mehrwegglas

Bei der Drogeriekette dm können Kunden in ausgesuchten Märkten – von den Filialen in Hessen ist keine dabei – ebenfalls flüssige Putzmittel abfüllen, allerdings sind die Mengen aufgrund der wieder verwendbaren Original-Verpackung vorgegeben. Solche Abfüllstationen kennt man bisher vor allem von kleinen Unverpackt-Läden. Einige Supermarktketten haben allerdings mit Trockensortimenten wie Reis und Nüssen nachgezogen. Das Angebot gilt aus hygienischen Gründen als sehr arbeitsintensiv, weil die Schütten regelmäßig auf Ungeziefer-Befall hin kontrolliert und gesäubert werden müssen. Alnatura verkauft Linsen und Reis nicht lose, sondern im Mehrweg-Glas, alles in allem rund 50 verschiedene Produkte, unter diesen auch Ketchup und Passata.

Mit dem neuen Angebot möchte das Unternehmen, das bundesweit 138 Biomärkte betreibt und im vergangenen Jahr beim Umsatz erstmals die Milliarden-Grenze geknackt hat, nach eigenen Angaben einen Beitrag zur Müllvermeidung leisten. Allein durch den Verzicht auf Plastiktüten bei Ost und Gemüse und Einwegbecher im Kaffee-Ausschank vermieden die Märkte jedes Jahr den Verbrauch von 20.000 Tonnen Kunststoff, heißt es.