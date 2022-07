Geht doch! : Wie bekämpft man Maden in der Biotonne?

Maden sind lästig, fühlen sich in der Biotonne aber wohl. Mit diesen Tipps geht es ihnen an den Kragen.

Die Nachbarn waren neulich ziemlich erschrocken, als sie aus dem Urlaub zurückkamen. In dem kleinen Verschlag, in dem ihre Biotonne steht, hatte sich eine Art Teppich gebildet aus Hunderten kleiner Maden. Nicht gefährlich, aber ziemlich eklig fanden sie das. Doch die vielen Hitzetage in den vergangenen Wochen hatten dafür gesorgt, dass die Abfälle schneller faulen. Die davon angezogenen Fliegen legen ihre Eier in die Tonne, wo der Nachwuchs es warm und auch genügend Nahrung hat. Gut für die Maden, schlecht für die Hausbesitzer.

Der beste Tipp im Kampf gegen die Fliegenlarven ist, die Tonne in den Schatten zu stellen. Clever ist auch, nach der Leerung unten und zwischen einzelne Müllschichten ein paar Seiten Zeitungspapier zu platzieren (es muss ja nicht die F.A.Z. sein), denn das Papier saugt Flüssigkeit auf. Auch getrocknetes Gras kann helfen. Noch besser ist es, den Müll von vornherein mit Papier einzuwickeln, das hält auch die Tonne sauber. Es gibt auch Madendeckel und Fliegengitter zu kaufen, die über geruchshemmende Filter und eine Dichtung verfügen, um das Eindringen von Insekten zu verhindern.