Weihnachtseinkäufe : „Es ist alles weg“

Vorweihnachtszeit im Rhein-Main-Gebiet, die Berge des Taunus sind mit einer dünnen Schneeschicht überzuckert. Fast könnte man in Weihnachtsstimmung kommen – wäre da nicht das Thema Geschenke. Obwohl es ein normaler Wochentag ist und seit Montag die 2-G-Regel im Einzelhandel gilt, sind im ältesten Einkaufszentrum Deutschlands, dem Main-Taunus-Zentrum (MTZ), überraschend viele Menschen unterwegs. Schon vor dem ersten Geschäft hat sich eine kleine Schlange gebildet: „Impfnachweis und Personalausweis bereithalten“, ruft ein Sicherheitsmann. Eine ältere Dame darf das Bekleidungsgeschäft nicht betreten. Sie hält ihr Handy immer wieder vor das Gesicht einer jungen Frau, die den Nachweis überprüft. „Leider kann ich darauf Ihren Namen nicht erkennen“, sagt sie. Enttäuscht zieht die Dame von dannen, und die Umstehenden fragen sich: War es nur ein Technikproblem oder doch ein dreister Betrugsversuch? Bei den nachfolgenden Wartenden gibt es keine Schwierigkeiten mehr mit dem QR-Code.

Othmara Glas Volontärin Folgen Ich folge



Im nächsten Geschäft das gleiche Spiel: Erst Impfnachweis, dann Perso. Endlich im Inneren angekommen, gibt es jedoch die erste Enttäuschung. Die Spielwarenabteilung ist fast leer gefegt: die lustigen Tonie-Figuren, Carrera-Autos, Schleich-Pferde – alles weg. Der Verkäufer nimmt es mit Humor. „Die Rohstoffknappheit ist auch bei den Spielwaren angekommen“, sagt er. Auch Firmen wie Ravensburger oder Playmobil, die hauptsächlich in Europa produzieren, seien betroffen, denn es fehle an Kartons und Verpackungsmaterial, erklärt er. „Ich kann Ihnen ein Brettspiel ja schlecht so in die Hand drücken.“