Traditionshaus Lorey : Vom Vogelkäfig zum Elefanten

Die Gasse, in der alles begann, gibt es längst nicht mehr. Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Schneise durch die Frankfurter Altstadt geschlagen wurde, um die Braubachstraße anzulegen, wurden auch die Fachwerkhäuser der Borngasse planiert. Hier hatte Johann-Georg Lorey aus der seit 1796 bestehenden Spenglerei seines Onkels die Firma Lorey gemacht. Im Grunde gab es schon damals Ähnliches zu kaufen wie heute: hochwertige Haushaltswaren. Vieles war selbst gefertigt, eigentlich war das Geschäft eher ein Handwerksbetrieb. Ein Verkaufsschlager waren die Vogelkäfige: Wer einen brauchte, der ging zu Lorey.

Vogelkäfige sind inzwischen, da das Traditionshaus sein 225-Jahre-Jubiläum feiert, nicht mehr im Sortiment – Handel bedeutet eben auch Wandel. Diesen allerdings hat das Unternehmen so gut gemeistert, dass es auch heute einen Namen für Koch-, Tisch- und Wohnaccessoires hat. Dass es in siebter Generation in Familienhand ist, darf nicht nur im schnelllebigen Frankfurt als Besonderheit gelten. Genau genommen ist Lorey schon 226 Jahre alt, aber wegen der Corona-Pandemie habe man das Jubiläum um ein Jahr verschoben, sagt Inhaber und Geschäftsführer Philipp Keller. Er ist stolz auf die Tradition, die das Unternehmen mit dem Zusatz „seit 1796“ im Namen trägt, und sieht darin einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern, von denen manche nur kurz am Markt sind und entsprechend gesichtslos auftreten.

Die Entwicklung vom Handwerk zum Einzelhandel schreitet voran, als Johann-Balthasar Lorey 1837 das väterliche Geschäft mit Unterstützung seiner Mutter Salome und später seiner Frau Ann-Katharina fortführt. Außer Haus- und Küchengeräten sind Seih- und Schöpflöffel, verzinkte Mottenkisten und Wärmflaschen im Sortiment. Für gute Geschäfte sorgt zudem der Ausbau des Gas- und Wassernetzes, der zu großer Nachfrage nach Badewannen und Herden führt.

Blick in die Vergangenheit

1905 heiratet Arnold Keller ein und führt das Unternehmen mit neuen Ideen und innovativem Marketing weiter. Die Firma, die nun J. G. Lorey Sohn Nachfolger heißt, expandiert und knüpft internationale Geschäftsbeziehungen. Das Sortiment wird vornehmer, man stattet nicht nur private Haushalte, sondern auch Hotels, Restaurants und Casinos aus. Noch immer sind Vogelkäfige die Spezialität des Hauses, ein weiterer Bestseller sind die mit Koks befeuerten Grude-Herde, die bis nach Jerusalem oder die Vereinigten Staaten exportiert werden.

Von der Altstadt ist Lorey an die Zeil gezogen, direkt neben die prachtvolle Hauptpost. Doch auch dort wird es schnell zu eng, deshalb erwirbt das Unternehmen ein Gebäude an der Schillerstraße und eröffnet dort, gegenüber der Börse, 1912 sein neues Stammhaus, in dem auch Porzellan, Glas, Kristall, Kunstgewerbe und Silber im Angebot sind. „Ich biete meiner werten Kundschaft eine enorme, unübertroffene Auswahl hervorragender in- und ausländischer Fabrikate in nur allerneusten, modernsten Ausführungen und Formen bei bekannt gediegener Qualität und billigsten Preisen“, heißt es in einer Anzeige zur Eröffnung.

Der Zweite Weltkrieg trifft Lorey schwer: Kellers ältester Sohn Fritz fällt, im März 1944 zerstören Fliegerbomben das Gebäude an der Schillerstraße. Nach dem Krieg bauen der jüngere Sohn Karl und seine Frau Elisabeth das Haus auf, mit der Währungsreform 1948 füllen sich die Regale, die Nachfrage ist enorm. Während des Wirtschaftswunders und in den Jahrzehnten danach expandiert Lorey, erwirbt die Firma J. M. Behagel & Sohn, seinerzeit das älteste Porzellangeschäft Europas, eröffnet Filialen in Wiesbaden, Dreieich-Sprendlingen und im Nordwestzentrum. Karl und Elisabeth Kellers Sohn Jochen übernimmt die Gruppe, gründet weitere Filialen, darunter auch ein Behagel-Geschäft im Frankfurter Flughafen.

Phase des Umbruchs

Mit dem 200-Jahre-Jubiläum 1996 beginnt eine Phase des Umbruchs, die Digitalisierung schreitet voran, das Einkaufsverhalten ändert sich. Nach und nach verkauft Lorey die Filialen oder stellt deren Betrieb ein. Jochen Kellers Sohn Philipp tritt in die Firma ein, das Stammhaus zwischen Schillerstraße und Großer Eschenheimer Straße wird saniert, es gibt neue Konzepte wie „Personal Shopping“. Es zeigt sich jedoch, dass der Standort mit seiner verwinkelten Struktur und den teils niedrigen Decken auf 2300 Quadratmeter Fläche nicht mehr zeitgemäß ist.

Deshalb entschließt sich Philipp Keller zum Umzug in das benachbarte Einkaufszentrum MyZeil, was in seinen Augen kein Bruch mit der Tradition, sondern deren Fortsetzung ist: Schließlich war Lorey an der Adresse Zeil 104 schon gut 100 Jahre zuvor ansässig. Im September 2020 werden die neuen Räume im ersten Stock des MyZeil eröffnet. Das Sortiment auf den knapp 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche ist nicht mehr so breit wie früher. Dafür ist die Ware sorgfältig ausgewählt, das Angebot wird fortlaufend aktualisiert. „Wir haben nur Lieblingsstücke“, sagt Keller. Soll heißen: Statt Hunderte unterschiedlicher Bratpfannen gibt es deutlich weniger, die aber ausgiebig getestet und aus voller Überzeugung empfohlen werden.

Mit 25 Angestellten setzt Keller auf individuelle Beratung und Service, will sich damit von der Internet-Konkurrenz unterscheiden, wobei auch Lorey einen umfangreichen Onlineshop hat. Hingucker seit dem Umzug ist ein Elefant, der fast lebensgroß mitten im Geschäft steht. Der Dickhäuter ist zwar nicht zu kaufen, aber dafür das Kinderbuch, das zu seinen Füßen liegt. Keller hat es zusammen mit dem Illustrator Claas Janssen selbst verfasst. Der einleuchtende Titel: „Ein Elefant im Porzellanladen“.