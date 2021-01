100 Jahre Braun : Klare Linien aus dem Gallus

Was muss das für eine Offenbarung gewesen sein, das erste Mal in der Geschichte Radio zu hören: An einem Gerät einen Knopf einschalten, Kopfhörer aufsetzen und Stimmen oder Musik hören. Im Dezember 1920 war erstmals eine Rundfunksendung in Deutschland übertragen worden, drei Jahre später wurde in Berlin der erste Rundfunksender gegründet. Welche Töne und Worte Max Braun vor einem Jahrhundert als Erstes über seine Radio-Kopfhörer hörte – Lautsprecher waren noch nicht üblich –, ist nicht überliefert. Doch dass es ein Erweckungserlebnis gewesen sein muss, belegen die nächsten Jahre: Denn der Wahlfrankfurter verschrieb sich der Rundfunktechnik – und legte den Grundstein für eine Weltmarke, die mit ihrem oft kopierten Design bis heute viele Wohnzimmer und Küchen prägt und selbst das Aussehen von Apple-Computern und iPhones beeinflusste.

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Dass Max Braun nach Frankfurt kam, lag an seiner Ehefrau. Eigentlich habe Braun sich, schreibt der Historiker Claus Cobarg, ganz wohl in der Weltstadt Berlin gefühlt, dorthin war der 1890 geborene Ostpreuße und Bauernsohn zum Militärdienst eingezogen worden. In Berlin kann er studieren, Englisch lernen und als Ingenieur bei AEG arbeiten. Doch auf der Hochzeit seines Bruders in Wiesbaden 1918 lernt er seine zukünftige Frau kennen, eine Rheinhessin. Nach der Heirat ziehen beide nach Frankfurt.