Weniger Andrang auf Impftermine : Nur Hessen lässt Moderna-Impfstoff noch in Depots

Nach dem starken Andrang am Mittwoch haben es hessische Senioren ruhiger angehen lassen beim Versuch, einen Impftermin zu ergattern. Nach 10.000 Terminen in der Stunde am ersten Tag hat das Land über die Hotline 116117 und die Internetseite am Donnerstag in der gleichen Zeitspanne rund 4000 vergeben, wie das Innenministerium meldet. Diese Angaben beziehen sich auf die Stunden vom Morgen bis 13 Uhr. Alles in allem wissen nun demnach 122.000 Personen über 80 Jahre, wann sie eine erste vorbeugende Spritze gegen das Coronavirus bekommen sollen. Bis Mitternacht hatte das Land etwa 100.000 Termine vergeben, wie es in Wiesbaden weiter heißt.

Bisher haben die Impftrupps in Hessen gut 197.200 Spritzen gesetzt. Darunter sind etwa 143.300 Erstimpfungen. Als einziges Bundesland nutzt Hessen noch nicht den Impfstoff des Herstellers Moderna. Verimpft wird das Produkt von Biontech aus Mainz, das mittlerweile auch in Marburg hergestellt werden kann.

Im Vergleich zum Wochenanfang, der stets von der „Montagsdelle“ wegen Meldeverzugs geprägt ist, stehen deutlich mehr über Nacht verzeichnete neue positive Corona-Tests für Hessen zu Buche. Das Robert-Koch-Institut meldet 1177 weitere Corona-Neuinfektionen. Das lässt aufmerken. Vor einer Woche waren es andererseits 100 mehr gewesen. Zudem sind ein Drittel weniger weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie beklagen. Drittens liegt die Inzidenz als zentrale Kennziffer spürbar tiefer und recht weit unter 100. Und der Hochtaunuskreis ist unter die als kritische Marke geltende Inzidenz von 50 gerutscht (siehe Grafik).

Dazu passt, dass der Landkreis Fulda am Freitag die Ausgangssperre aufhebt. Es ist der letzte Kreis in Hessen, in dem die Menschen zwischen 21 Uhr und 5 Uhr nicht auf Straße dürfen. Zudem gilt ein ganztägiges öffentliches Alkoholverbot. Angesichts der sich bessernden Lage fordert Hessens Wirtschaft nun die schrittweise Öffnung der im Corona-Lockdown geschlossenen Betriebe von Mitte Februar an.

61 weitere Todesfälle

Die Gesamtzahl der bislang registrierten Fälle lag damit am Donnerstag bei 174.489, wie aus Daten des Berliner RKI hervorgeht. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 61 auf 5050. Vor einer Woche hatte das RKI 99 weitere Tote gemeldet.

Bei 14.211 neu registrierten Fällen im gesamten Bundesgebiet liegt Hessen mit den 1177 neu gemeldeten Corona-Infektionen im erwartbaren Bereich, der seinem Bevölkerungsanteil von rund acht Prozent entspricht.

Derweil hatte am Mittwoch die „Jagd“ auf Impftermine neu begonnen. Nachdem nach einem ersten Ansturm vor zwei Wochen tagelang keine Termine zu vergeben waren, öffnete das Buchungssystem abermals. Es hielt dem Ansturm anders als beim ersten Mal stand, 66.000 Termine konnten vergeben werden. Kritik gab es aber dennoch.

Immerhin hatte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) mit einer netten Anekdote aus seiner Familie für etwas Auflockerung in der Debatte gesorgt. Bouffier hat in der eigenen Familie die großen Probleme bei der Buchung eines Corona-Impftermins für Senioren über 80 Jahren selbst mitbekommen. „Ich habe in meiner eigenen Familie drei Omas: 90, 93 und 96“, sagte Bouffier am Dienstag im hessischen Landtag in Wiesbaden. „Und meine Frau hat zwei Tage am Telefon verbracht, um überhaupt eine Registrierung hinzubekommen.“

Hochtaunuskreis bei 44,3

Die sogenannte Inzidenz, die Infektionen binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner, lag hessenweit derweil bei 86,3. In den Regionen wies der Hochtaunuskreis mit 44,3 den niedrigsten Wert auf und lag damit unter dem Schwellenwert von 50. Ebenfalls einen gelben Flecken im sonst beim RKI hellrot eingefärbten Rhein-Main-Gebiet stellt Mainz mit einer Inzidenz von 46 als erster Großstadt unter dem Schwellenwert von 50 dar. Unter dieser Grenze sind Lockerungen der bestehenden Corona-Regeln möglich, die Gesundheitsämter sehen sich dann wieder in der Lage, Infektionsketten nachzuverfolgen und somit effektiver zur Eindämmung des Infektionsgeschehens beizutragen.

In den vergangenen Tagen hatte auch der Kreis Marburg-Biedenkopf darunter gelegen, allerdings nur knapp und für kurze Zeit und auch nicht offiziell in den Daten des RKI. Mittlerweile schreibt sich dieser Kreis nach einer Reihe neuer Fälle eine Inzidenz von 64 zu. Das RKI meldete für dort am Donnerstag nun eine Inzidenz von 55,9, wobei der Kreis selbst stets über neuere Daten verfügt. Den höchsten Wert im Land wies der Kreis Fulda mit 167,2 auf.

Derweil drängt die hessische Wirtschaft auf baldige Lockerungen. Die Betriebe brauchten Perspektiven, meint heißt es. „Wir können nicht warten, bis das Infektionsgeschehen nahe Null ist“, sagte Eberhard Flammer, Präsident des Hessischen Industrie- und Handelskammertag (HIHK) am Donnerstag laut dpa. „Dann existieren viele Unternehmen nicht mehr“.

Der HIHK, der Handelsverband Hessen und der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) forderten in einer gemeinsamen Erklärung eine Öffnung nach einheitlichen, nicht-diskriminierenden Vorgaben. Unterschiede nach Betriebsgrößen oder Verkaufsfläche müssten vermieden werden.

Wie sich aus den Daten der Ständigen Impfkommission ergibt, haben die Impftrupps mittlerweile 197.300 Spritzen gegen das Coronavirus gesetzt, darunter 143.300 Erstimpfungen (Stand Mittwoch). Hessen kommt demnach auf eine Impfquote von 2,3 Prozent der Bevölkerung. Baden-Württemberg weist dieselbe Quote auf. Nur Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen schneiden schwächer ab. Der Durchschnitt im Bund beträgt 2,5. Tabellenführer bleibt Mecklenburg-Vorpommern mit 3,7 vor Rheinland-Pfalz mit 3,5. Nur Hessen tastet bisher die Moderna-Impfdosen nicht an. Bei den Zweitimpfungen liegt Hessen hinter Bayern, NRW, Baden-Württemberg und Niedersachsen auf Platz fünf.